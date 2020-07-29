В Москве впервые за 40 лет целиком перенесли здание

Позади Савеловского вокзала есть улица Складочная. Ее активно застраивают стильными новостройками. Стройке мешала стометровая водонапорная башня, которую возвели на рубеже XIX и XX веков. Но ее решили не сносить, а передвинуть в сторону, чтобы архитектурное наследие украшало квартал.

Редактор портала «Хранители наследия» Константин Михайлов, который специализируется на проблемах сохранения исторических зданий, отмечает, что последний раз дома в Москве двигали 40 лет назад.

— Последним значимым опытом передвижки зданий в столице был переезд дома Сытина на Тверской в апреле 1979 года. Его двигали на 47 метров вдоль улицы именно затем, чтобы сохранить. Отметим справедливости ради, что в 1983-м двигали еще вглубь квартала на 20 метров коробку сцены разрезанного пополам старого МХАТа в Камергерском переулке, но это все же не здание целиком, — написал Михайлов.

ОТКУДА ВЗЯЛАСЬ БАШНЯ

Водонапорная башня стояла на территории бывшего завода «Борец». На нем выпускали компрессоры со времен царской России, пока в 2008 году предприятие не закрылось и не продало площади застройщикам. Часть корпусов снесли, остались три здания: башня, мастерская и сборочный корпус. Последние два, кстати, также планируется передвинуть. Отметим, что в реестре объектов культурного наследия строений нет. Значит формально строители могли просто снести их.

На этом месте появятся не только жилые высотки, но и технопарк — офисы для инновационных компаний. Планируется, что исторические здания станут его частью.

КАК ДВИГАЛИ ЗДАНИЕ

— Зрелище, открывшееся 22 июля на стройплощадке, действительно впечатляло. Огромная башня, весом 1600 тонн, с заложенными окнами и дверьми, отделена от фундамента, укреплена металлическими поясами, распорками и стальными затяжками, поставлена на металлическую платформу-раму. Под башню подвели монолитную железобетонную плиту, чтобы было во что упирать домкраты, — описывает Константин Михайлов.

На стройплощадку уложили балки, которые послужили рельсами. Чтобы сдвинуть башню на 100 метров, потребовалось три дня. Движение было практически незаметно глазу. Михайлов рассказал, что за первые четыре часа здание откатили всего на два метра.

Кстати, два других корпуса целиком перенести не получится. Фасады разрежут на части, передвинут и соберут на новом месте. В планах строителей закончить перемещение до конца осени 2020 года.

В Москве впервые за 40 лет передвинули историческое здание..

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