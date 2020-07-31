Российские спортсмены вбегут в Книгу Рекордов Гиннеса

В грядущие выходные Россия станет мировым центром любителей бега и попытается установить новое мировое достижение. В более чем 80 городов страны 2 августа состоится IV полумарафон «ЗаБег.РФ». Организаторы планируют установить рекорд Гиннесса как полумарафон, объединивший самое большое количество городов-участников.

Предыдущий рекорд принадлежит США. Для того, чтобы побить его участники марафона должны синхронно стартовать в более 30 городов. «У нас согласовано больше городов», - заявила руководитель проекта «Лига героев» Ксения Шойгу на пресс-конференции, организованной в пресс-центре ИД «Комсомольская правда». При этом, чтобы зафиксировать новый рекорд, представителям книги рекордов Гиннеса не придется лететь в Россию – меры антивирусной безопасности будут настолько строги, что иностранцы будут следить за забегами в онлайн-режиме.

«Переговоры с Книгой рекордов Гиннеса велись достаточно долго, – рассказала Ксения Шойгу. - Они вырабатывают для себя новую методику фиксирования рекордов в режиме онлайн. Будут предоставлены видеоматериалы относительно единого старта. Главный судья, который уже выбран, просмотрит все материалы. И на основе предоставленных нами данных он зафиксирует мировой рекорд, сидя у себя дома».

Ксения Шойгу, руководитель проекта «Лига героев»Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Следить за полумарафоном в десятках городах России будут не только представители Книги рекордов, но и другие иностранные представители. Такое масштабное мероприятие проводится впервые после пандемии, и организаторы других марафонов с огромным интересом изучают российский опыт. Тем более, что меры безопасности будут очень строгими: маски и перчатки на регистрации, при получении стартового пакета, в фан-зоне и в стартовом коридоре (после старта, их участники смогут снять). Во всех этих зонах будет нанесена разметка, чтобы не нарушать дистанцию.

Но вряд ли кто-то сможет повторить в ближайшее время российский забег. «Не забывайте, половина участников всех зарубежных марафонов – это иностранцы, с ротацией людей из одного государства в другое. Поэтому они и отменяют там мероприятия. Они не могут закрыть границу даже внутри Евросоюза», - рассказал Директор московского полумарафона Дмитрий Тарасов.

Светлана Журова, Олимпийская чемпионка, чемпионка мира по конькобежному спорту, депутат Государственной Думы РФФото: Александр ШПАКОВСКИЙ

В Москве ожидается самый масштабный забег. Трасса пройдет по самой живописной улице столицы – Остоженке. «Московская дистанция – наверное, самая красивая, - поделилась своим мнением Ксения Шойгу. - Мне кажется, что пробежать около Кремля, когда с тобой рядом бежит огромное количество участников, – это невероятные ощущения. Очень красиво, интересно. Мне кажется, что всем, кто еще не пробежал, стоит попробовать».

Кстати, можно будет пробежать не только полумарафон, длиною 21 километр, но и дистанции попроще - 10, 5 километров или 1 520 метров на выбор в зависимости от уровня подготовки участников. А жители тех городов, до которых «ЗаБег.РФ» еще не добрался, смогут поучаствовать в полумарафоне в режиме онлайн, Для этого достаточно пробежать свою дистанцию в любой день до 2 августа, а награду ему отправят по почте.