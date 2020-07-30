Необычное путешествие птицы Константина, ставшего пассажиром в большом городе

Эта история началась в Нижнем Новгороде: именно там родился Константин - сокол-пустельга. Птица могла погибнуть, не приди ей на помощь добрые люди. Сокола выходили и отпустили на волю. Но перед этим Константину пришлось проделать долгий путь из Нижнего Новгорода в Москву.

«СМОТРЕЛ ПО ДОРОГЕ МУЛЬТИКИ»

Мать Кости свила гнездо на чердаке заброшенного дома, и в мае в гнезде появились три птенца. Пустельга регулярно навещала детенышей, приносила им еду и воду. А потом внезапно пропала. Брошенные птенцы попытались самостоятельно выбраться из гнезда, но неудачно: двое погибли, а третьего спасли.

- Птенца подобрали наши знакомые, живущие на соседней даче, - рассказала «КП» Екатерина Тропова, волею судеб оказавшаяся причастной к операции по спасению пустельги. - Они издалека наблюдали за соколихой, и когда она пропала, поняли, что птенца надо спасать.

Птицу назвали Константином. Хотя Костя сразу проявил бойцовский характер, напав на хозяйскую собаку, в одиночку он бы не выжил. По человеческим меркам он был уже подростком, но пока не умел летать и не мог добывать пищу. Спасители пустельги принялись обзванивать зоопарки и ветеринарные клиники Нижнего Новгорода, надеясь пристроить Костю в профессиональные руки. Но приют для него нашелся только в Москве. Доставить птенца в столицу вызвались Екатерина Тропова и Сергей Мартиросян: они как раз собирались возвращаться в Москву на машине. Константин отправился в дорогу в клетке.

- Доехал с комфортом на заднем сиденье, - смеется Екатерина. - Пил водичку, смотрел мультики вместе с человеческим ребенком.

Орнитологи перевозят птиц в коробках - так безопаснее, чем в клетках. После двух недель тренировок питомцев выпускают на волю. Фото из личного архива.

В Москве Константин переночевал в гостях у попутчиков. С утра Сергей собирался завезти сокола в ветклинику, где птицу уже ждали, но не успел. И птенец отправился с ним в офис. Пришлось решать трудную задачку: как доставить дикую птицу из офиса в клинику в московском районе Текстильщики, если у тебя нет ни минуты свободного времени? Сергей вспомнил что в Яндекс.Такси есть тариф быстрой доставки и решил им воспользоваться. Водитель такси принял клетку с Костей и отвез в клинику. Там птицу передали орнитологу Дарье Брагиной. И у Константина началась новая жизнь.

«УЧИМ ОБЩАТЬСЯ»

Дарья - врач-орнитолог, занимается реабилитаций птиц и адаптацией их к дикой природе. Тот факт, что Костя приехал на такси, ее ничуть не удивил.

- Свою ораву, которая сейчас насчитывает около 70 диких птиц на реабилитации, я регулярно вожу из вольеров в ветеринарную клинику на Яндекс.Такси, - рассказала «КП» Дарья Брагина. - В клинике я работаю три раза в неделю, хотя бы за одну «ходку» везу одну-две птицы, чтобы сделать им рентген или прооперировать. Для перевозки используем коробки: дикие птицы чувствуют себя спокойнее в тихом и темном пространстве, вдали от раздражителей. Обычно дорога занимает минут 20, а птицы в коробках не шумят. Не все водители даже замечают, что мы везем что-то живое. Ставлю опцию «перевозка» только если везу птицу в руках – а такое тоже бывало: в полотенце либо на перчатке, как ловчую, так как у водителя может быть аллергия или личные страхи. Когда нужно доставить птицу без сопровождения, заказываем доставку. Ставим коробку с птицей на сиденье, водитель довозит ее, встречающий забирает коробочку.

Попадая к орнитологу, птицы сажаются на двухнедельный карантин. За это время им делают анализы, рентген, дают нужные лекарства. И только после этого новичка заселяют в вольер к сородичам. Задача Дарьи – подготовить птенцов к жизни на воле, научить их тому, чему их должна была обучить мама.

Орнитолог Дарья Брагина занимается реабилитацией птиц и помогает им адаптироваться к дикой природе. Фото из личного архива.

- Учиться летать им не нужно, это приходит самостоятельно, а вот уметь общаться между собой, решать конфликты, ловить еду и отличать ее от несъедобного - это уже приобретенные навыки, - рассказывает Дарья Брагина. – Их нужно оттачивать, чтобы повысить шанс на выживание. Вольер по большей части изолирован от людей - в норме дикие птицы должны бояться человека и избегать контакта с ним. Поэтому я тренирую их несколькими способами. Одна еда приходит к ним «из ниоткуда» (я выкладываю ее так, чтобы меня не видели), другая - живая и забегает сама (в этом помогаю я, запуская в вольер живых мышей и крупных насекомых). Кстати, кормить хищных птиц магазинным мясом строго запрещено: приводит к необратимым последствиям в их организме, после которых птицы живут недолго и погибают. Если есть возможность привезти птицу в течение суток, безопаснее вообще ее не кормить. Либо раздобыть мышей или цыплят. Самый крайний случай - покормить куриными сердечками.

В среднем пустельга тренируется в вольере 1,5-2 недели. Пройдя «курс молодого птенца», Константин окреп и был готов к самостоятельной жизни. Сокола выпустили недалеко от вольера.

- Птица гнездится как в дикой местности, так и в городах, поэтому она сама решит, надо ей селиться на высотке или уйти дальше в Подмосковье, - говорит Дарья. – Мы выпускаем на волю почти всех наших пациентов. В неволе остаются только птицы с серьезными травмами.