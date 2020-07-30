В столичном Спинальном центре откроется новый оперблок

В скором времени московские хирурги смогут проводить ещё больше операций пациентам с больным позвоночником. В больнице № 67 имени Ворохобова после капремонта открылся Московский городской спинальный нейрохирургический центр. Корпуса Центра не обновлялись последние полвека. Кстати, до конца этого года планируется завершить ремонт ещё одного корпуса – строения 1. В нем откроют отделение неотложной травматологии. А в новом оперблоке первых пациентов смогут принять уже этой осенью.

"Развитие столичного здравоохранения не прекращалось даже во время пандемии, - сказал сегодня, 30 июля, мэр столицы Сергей Собянин во время осмотра Спинального центра. - Ведь, кроме коронавируса, есть еще масса других болезней, лечение которых требует современной материально-технической базы. Среди них – заболевания и травмы позвоночника.

За шесть лет работы Центр заработал себе доброе имя среди пациентов и во врачебном сообществе Москвы и далеко за ее пределами. Теперь здесь создан уникальный, высокотехнологичный операционный блок. Благодаря этому в 67-й больнице появится самая мощная в России служба спинальной нейрохирургии. Число операций на позвоночнике увеличится в 1,5 - 2 раза".

В Спинальном центре восстанавливаются и профессиональные спортсмены с травмами позвоночника, полученными на тренировках или соревнованиях. Мэр сегодня встретился с одной из таких пациенток – лидером футбольного клуба ЦСКА и женской сборной России по футболу Ксенией Коваленко. Спортсменка перенесла операцию по удалению позвоночной грыжи в октябре 2019 года. А уже в феврале 2020-го спустя всего 3,5 месяца после операции футболистка участвовала в контрольных матчах ЦСКА и даже забила гол сербскому "Спартаку".

КАК ЛЕЧАТ

В Спинальном центре проводят хирургическое лечение дегенеративных заболеваний и травм позвоночника. Сюда входит не только операция с применением ультрасовременных технологий, но и последующая реабилитация. На второй-третий день после операции пациент здесь же приступает к восстановлению по индивидуальной схеме.

После капремонта в Центре появились четыре новые современные операционные, в том числе с роботизированным комплексом. Сюда закупили мобильную диагностическую рентгеновскую систему, стереомикроскоп, операционную систему для централизованного управления медицинскими приборами (как в стерильной, так и в нестерильной зоне операционного зала).

ЦИФРЫ

Ежегодно специалисты Спинального центра проводят порядка 1 000 операций, в том числе высочайшего уровня сложности.

С начала 2020 года сделали 418 операций, из них 163 операции – в рамках высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП). Несмотря на ограничения по плановой госпитализации из-за Covid-19, лечение получили 600 пациентов.