В Москве избили лауреата Каннского фестиваля Таисию Игуменцеву

29 июля из поликлиники №64 в Измайлово позвонили в полицию. Сотрудники больницы доложили, что к ним пришла фиксировать травмы Таисия Игуменцева. Она начинающий режиссер, но к 31 году уже успела засветиться на Каннском фестивале в номинации за лучший дебют. Правда, золотую пальмовую ветвь не увезла, но за год до этого выиграла студенческую номинацию киноконкурса.

За медпомощью Игуменцева обратилась из-за ушибов пояснично-крестцового отдела позвоночника и носа. Поскольку врачи не сомневались, что это избиение, а не случайное травма, то связались с полицией.

— Москвичка сообщила, что подралась с родственниками. Ее слова сейчас проверяют, устанавливаем свидетелей, — сообщил корреспонденту kp.ru источник в правоохранительных органах.

igumentzeva #выписалась#капитан#игуменцева Как ты справляешься ?

Таисия Игуменцева выступила режиссером четырех полнометражных картин. Ее творческий псевдоним Татьяна Капитан. Большого отзыва у кинокритиков ее работы не вызвали. Картины крутили телеканалы. Игуменцева сняла драмеди «Отдать концы», «30 свиданий» и «Детки напрокат». К выпуску готовится еще одна картина «Королева».

В Москве активно обсуждают и другие криминальные истории последних дней. В одной из столичных многоэтажек было найдено тело сына известного писателя. Обстоятельства смерти сейчас выясняют оперативники.

На Можайском шоссе лихач открыл стрельбу по машине, в которой ехала семья. Водитель черного «Мерса» сначала подрезал обидчика, а затем заблокировал дорогу и вышел из машины. Он выпустил несколько патрон по авто, после чего прыгнул в свою иномарку и скрылся. Стрелка пытаются найти полицейские.