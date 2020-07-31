Малые города и большие перспективы

Игорь Сотников из Подольска - человек активный, любитель по выходным устроить себе с женой и двумя детьми-подростками какой-нибудь выезд. Этим летом Сотниковы планировали провести отпуск в Турции или Болгарии. Но случилась пандемия, закрытие границ. Поэтому теперь в свободные дни Игорь с семьей садится в машину и отправляется в города Подмосковья, где еще не бывал.

- Этим летом мы уже гостили в Коломне, Сергиевом Посаде, Серпухове, - говорит глава семейства. - С женой как раз обсуждали: вроде всю жизнь в Подмосковье живем, а многих мест не знаем. А ведь столько красивого и интересного.

Московская область в последние годы стала одним из лидеров среди российских регионов по потоку туристов. Благо есть что посмотреть!

Лучший подарок - сувенир из легендарного города.Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Город Волоколамск какое-то время назад был, честно говоря, не самым популярным у путешественников местом. Хотя, казалось бы, самый древний город столичного региона, на несколько лет старше Москвы. Но инфраструктура подводила. А теперь Волоколамск преображается.

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв приехал в Волоколамск, чтобы проверить, как реализуется проект развития агротуристического экополиса.

- Президент в 2018 году дал старт программе благоустройства малых городов. У нас уже 10 населенных пунктов получили деньги из федерального бюджета на реализацию своих проектов, - рассказывает Андрей Воробьёв. - Сейчас мы заявили еще 12 городов. Это позволяет нам осуществлять благоустройство в небольших, но очень важных исторических городах.

В том же 2018-м команда Волоколамска вошла в топ-5 лучших общественных команд Подмосковья в губернаторской программе «Территория роста» и получила грант на реализацию своего проекта.

В городе второй год идут активные работы по благоустройству. На старой купеческой улице появился собственный уютный пешеходный Арбат.

Андрей Воробьёв обсудил туристический потенциал округа с организаторами частного туристического информационного центра «История места. Волоколамск».

Ну и как же без Пушкина? Поэт писал не только стихи, но и замечательные письма своей жене и отправлял с ямщиком в Волоколамск.Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Это не просто «офис», где могут подсказать что-то по достопримечательностям. Это еще и кофейня с разными кондитерскими изделиями, сделанными из продуктов местных фермеров, и сувенирная лавка. И даже здешний бариста не только по части кофе мастер, но и гид!

- С одной стороны, это туристический информационный центр, с другой - кафе и уютный коворкинг, - объясняет руководитель проекта предприниматель Федор Степанов. - Здесь мы даем туристу необходимую информацию, а дальше он сам решает: либо, взяв путеводитель, самостоятельно идти по интересующим его местам, либо купить экскурсию.

Главные достопримечательности Волоколамска - старинные храмы и земляной вал кремля. В окрестностях находятся усадьба Натальи Гончаровой, принадлежавшая Романовым усадьба Осташево, Иосифо-Волоцкий мужской монастырь, зоопитомник с краснокнижными животными.

Иосифо-Волоцкий монастырь - одна из визитных карточек Волоколамска.Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

- У Волоколамска большой туристический потенциал, - говорит руководитель Комитета по туризму Московской области в ранге министра Наталья Галкина. - Помимо достопримечательностей это еще и агротуризм, гастротуризм - здесь чудесные сыровары. Волоколамск становится одной из важных точек для тех, кто путешествует между Рузой и Истрой.

Город Волоколамск на несколько лет старше Москвы.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Школы готовятся к 1 сентября

К началу учебного года в Волоколамске откроется новая школа на 825 мест (на фото).

Андрей Воробьёв проверил, как идут строительные работы. Построить новую школу губернатора попросили жители города в 2019 году во время прямого эфира. Детям приходится учиться в две смены, кабинетов для лабораторных занятий и кружков не хватает… Губернатор поручил решить вопрос с новой школой. И вот новое четырехэтажное здание уже возведено. В большом корпусе будут заниматься дети из гимназии № 1. Школа передовая. Например, все выпускники прошлого года поступили в вузы, около половины - на бюджет.

Губернатор поблагодарил педагогов за хороший уровень знаний учащихся.

- В этом году ребята из вашей школы очень порадовали сдачей ЕГЭ, очень хорошие результаты. Спасибо вам большое за таких ребят.

Андрей Воробьёв напомнил, что новые школы сейчас строятся по всей области.

- В прошлом году мы заложили 50 школ. Наша задача - к 1 сентября открыть первые 16.

К началу учебного года в Волоколамске откроется новая школа на 825 мест.

Готовится к новому учебному году и волоколамская Детская школа искусств. Раньше ребята занимались в здании 1960-х годов постройки. Но 1 сентября 600 мальчишек и девчонок начнут заниматься уже в новом корпусе, возведенном по госпрограмме «Образование Подмосковья».

- Нет города в Подмосковье, где была бы не нужна музыкальная школа, - отметил Андрей Воробьёв. - Мы стараемся и все общеобразовательные школы максимально эффективно использовать: если там есть музыкальные инструменты, преподаватели, то тоже можно заниматься творчеством, искусством, музыкой. Хочу пожелать вам успешного сезона, чтобы в ваших стенах было максимальное количество учеников и среди них были такие одаренные, которые прославляли бы наш Волоколамск.