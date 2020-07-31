Пьяный мужчина пять часов избивал няню в присутствии 4-летнего сына

Эта история произошла недавно в подмосковной деревне Палицы. Там отцу 4-летнего мальчика показалось, что его сын слишком активный, на основе этого мужчина сделал вывод, что новая няня малыша дает его ребёнку какие-то препараты. Мужчина не стал разбираться в правильности своих догадок и просто решил сам наказать 56-летнюю женщину. В течение 5 часов он избивал воспитательницу и всячески над ней глумился на глазах у своего ребёнка и других домочадцев. Чудом няне удалось вырваться на свободу. Женщина со сломанной рукой и сотрясением мозга пробежала километр до остановки, пока ее не подобрали проезжающие. Женщина обратилась в полицию, но её обидчика всё ещё не наказали. О том, что произошло в тот день в одном из коттеджей в подмосковном посёлке, няня подробно рассказала kp.ru. Оказалось, что мужчина уже не первый раз избивает женщин, и даже его собственной супруге достается.

56-летняя Марина* - педагог с 30-летним стажем, раньше она работала учителем в школе в Ижевске, но потом вместе с детьми перебралась в Подмосковье. Здесь женщина стала няней, чтобы зарабатывать на учёбу младшей дочери. Недавно в семье случилось несчастье, от пневмонии умер старший сын женщины Илья*. Марина тяжело переживала потерю, и чтобы переключиться, через некоторое время после трагического события решила снова выйти на работу. Она думала, что общение с воспитанниками поможет ей встать на ноги. Марина относится к детям с большой любовью, и они всегда отвечали ей взаимностью. Но новая работа не только не принесла женщине морального удовлетворения, но и причинила огромный физический и моральный вред.

Няня со сломанной рукой и сотрясением мозга пробежала километр до остановки, пока ее не подобрали проезжающие.

Няня искала работу на тематических сайтах, где размещают объявления родители, которые ищут помощников. На одно из таких предложений Марина откликнулась. В объявлении было сказано, что семья ищет няню для 4-летнего мальчика, в её обязанности входил полный уход за ребёнком, включая приготовление пищи, глажку детской одежды, развивающие занятия и прогулки. Для Марины такая работа не была в новинку. Семья обещала предоставить ей комнату, чтобы та могла 6 дней в неделю жить рядом с подопечным. Вознаграждение за работу также было достойным. На первый взгляд родители малыша показались Марине приличными людьми, и она нашла с ними общий язык. Собеседование женщина прошла успешно и уже на следующий день приехала с вещами по нужному адресу и приступила к работе.

— Один день я отработала в квартире, куда приезжала на собеседование, а вечером меня предупредили, что семья собирается выехать на дачу. Я собрала нужные вещи и утром с малышом нас отправили на такси туда. На природе ребёнку в любом случае лучше. Вечером мне мама мальчика сказала, что его нужно увести купать на 2,5 часа, чтобы сын не видел, как взрослые проводят досуг. В этом мне помогал второй воспитатель. Я выполнила рекомендации, но малыш уснул поздно, — вспоминает Марина.

Утром няня приготовила мальчику завтрак и получила распоряжение снова собрать вещи и приготовиться к переезду на другую дачу, принадлежащую семье. Охранник помог женщине собраться, и она с 4-летним Максимом* снова отправилась в путь. На новом месте няня приготовила малышу обед и стала дожидаться взрослых, развлекая ребёнка играми. Малыш резвился, громко кричал и был очень активен, в целом обычное поведение для 4-летнего ребёнка. Но именно оно очень не понравилось его отцу и стало причиной страшных последствий для новой няни.

— Родители с подругой приехали около 14.00. Денис*, это отец ребёнка, как только появился в доме и увидел мальчика, с силой толкнул меня на диван, и стал кричать, что я чем-то опоила его ребёнка, потому что Максим ведёт себя странно. Он угрожал меня покалечить и убить, если я не признаюсь. Я поняла, что Денис пьян. Я спокойно объяснила, что его сын ведёт себя нормально, что у него много впечатлений от частых смен домов и новых людей. Но он настаивал на своём и заставлял показать содержимое моей сумки. Я надеялась, что это его успокоит, и в ситуацию вмешаются его супруга и подруга, — говорит kp.ru Марина

Но этого не произошло. Женщина показала свои вещи, среди них оказалась упаковка успокоительного. Таблетки ей выписал врач, чтобы справиться со стрессом после гибели сына, и женщина могла легче засыпать.

— Денис, увидев таблетки, сказал, что с утра выпил целую пачку таких же, но он при этом ведёт себя нормально. Он стал утверждать, что я подсыпала его сыну что-то другое. Он не давал мне уйти из комнаты очень долго, продолжал пить алкоголь в присутствии ребёнка и оскорблять меня. Расспрашивал про мою семью, говорил, что я плохая женщина, раз я в разводе. Потом переключился на моих детей, всё это сопровождалось отборной бранью. Но оскорблений ему было мало, он встал из-за стола и стал меня колотить по голове, рукам, ногам. Я молила меня отпустить, но он заорал на меня: "Сиди, собака, в углу", а его маленький сын тут же повторил за отцом эту фразу, — вспоминает женщина

Постепенно бутылка на столе опустела. Чем больше было выпито, тем страшнее становилась ситуация для няни. Хрупкая женщина боялась пошевелиться и понимала, что ей некого позвать на помощь, а те, кто был в доме, не проявляли к ней ни малейшего сочувствия.

— Он продолжал рассказывать мне какие-то дикие истории, как он сидел в тюрьме с 14 лет, как он убил много людей, выжигал им глаза, пытал, и меня тоже жестоко убьёт или доведёт до самоубийства. Он с каким-то страшным удовольствием перечислял разнообразные подробности, что он со мной сделает, а потом и с моими детьми. Говорил, что ему за это никакого наказания не будет, потому что у него всё схвачено и с адвокатами, и с судьями. Потом Денис раздевался и показывал шрамы на своём теле якобы от пуль. Глумился над моим погибшим сыном, у меня уже не было сил это выносить, казалось, это длится вечность, — рассказывает няня

В какой-то момент мужчина вышел из комнаты за новой бутылкой спиртного. В тот момент Марина схватилась за телефон как за последнюю надежду спастись и сообщить знакомым и родным, что она в беде. Женщина успела написать сообщение другу семьи и позвонить сыну в Ижевске. Когда Марина вновь услышала шаги своего мучителя, она положила трубку и спрятала телефон.

— Но сын перезвонил мне и Денис вырвал у меня трубку. Он стал угрожать в телефон, что убьёт меня, а потом найдёт и его, что заставит меня копать себе могилу. Пока он орал в трубку, он подходил ко мне и пинал меня с новой силой по голове, по телу, я закрывала лицо руками. От одного из ударов у меня потемнело в глазах от боли, в тот момент, мне кажется, Денис сломал мне руку. А закончив разговор, бросил телефон в меня, я как-то увернулась, телефон ударился об пол и разлетелся на части. Денис становился всё злее, он орал, что охранник посадит меня в багажник и меня пристрелит в лесу, а моё тело никто никогда не найдёт. Меня трясло то ли от страха, то ли от холода, всё это продолжалось уже несколько часов, — говорит женщина.

Марина попросила разрешить ей взять кофту, но её не выпускали из комнаты. Охранник предложил хозяину проконтролировать женщину и отправился к вешалке с ней.

— Когда мы вышли в коридор, он открыл дверь, вытолкнул меня на улицу и сказал: "беги". Я не могла поверить, что весь этот кошмар закончился. Я побежала прочь так быстро, как могла. Я плохо соображала, что происходит, перед глазами всё плыло. Я не знала, как добраться в Москву к дочке. Очень сильно болело всё тело, особенно голова и правая рука. Я спрашивала у людей, где остановка, до неё был километр, мне нужно было дойти и дождаться автобуса, уже наступил вечер, было около 19.00. Уже у самой остановки рядом со мной остановилась машина, из неё вышел охранник, сунул мне в руки разбитый телефон и сказал, что у меня просят извинения, что так вышло, — рассказывает Марина

Добравшись до телефона, женщина сообщила дочери и другу семьи, что жива, вместе с родными она и поехала в больницу. Там у няни диагностировали сотрясение мозга, перелом фаланги пальца правой кисти, множественные ушибы мягких тканей головы, туловища и ног, а так же ушибы спины. Последствия травм дают о себе знать до сих пор, состояние Марины ухудшилось на следующий день, и женщина стала терять сознание. Марина обратилась в полицию за помощью, чтобы наказать своего мучителя, который издевался над женщиной в своём коттедже на протяжении 5 часов. Кроме того няня надеется вернуть свои документы, деньги и вещи, которые остались в квартире нанимателей, но боится теперь сама с ними контактировать.

Оказалось, что Марина далеко не первая жертва Дениса. Недавно мужчина сильно избил подругу собственной супруги. Об этом kp.ru рассказала сама Евгения. Вы только посмотрите на эти фото.

Подруга супруги Дениса, Евгения, также подверглась насилию.

- Она просто сидела работала, а Денис ни с того, ни с сего подошёл сзади, повалил её на пол и стал пинать ногами. У неё были очень серьёзные травмы, есть и другие пострадавшие. Но они боятся на него заявлять, потому что всё сходит Денису с рук, - говорит женщина

По словам жены, она неоднократно вызывала полицию на мужа-беспредельщика, но через несколько часов Денис всегда возвращается и продолжает вести себя как прежде, портить имущество, угрожать расправой. А теперь и молодая мама с их общим ребёнком стали объектом его преследований.

*имена изменены