В аэропорту «Шереметьево» бензовоз протаранил самолет

Необычное ДТП произошло в аэропорту «Шереметьево», участниками которого стал грузовик с самолетным топливом и огромный Airbus, припаркованный неподалеку от взлетной полосы. В Сети уже появились кадры, снятые одним из очевидцев. На них видно, как бензовоз воткнулся под носовую часть самолета, но разъехаться с ним, увы, не смог. Габариты не позволили.

В результате на передней части фюзеляжа серьезные повреждения, в ближайшее время Airbus проведет в ремонте. А вот кабина грузовика вряд ли подлежит восстановлению. Она всмятку. При этом водитель бензовоза чудом выжил. Состояние его здоровья сейчас уточняется.

Необычное ДТП произошло в аэропорту «Шереметьево», участниками которого стал грузовик с самолетным топливом и огромный Airbus, припаркованный неподалеку от взлетной полосы.Фото: предоставлено очевидцем

Очевидно, что авария могла иметь более жесткие последствия. Особенно если цистерна была полна горючего.

Кстати, подобные ЧП уже случались в «Шереметьево». Например, в мае прошлого года грузовик техслужбы врезался в Boeing компании «Nordwind Airlines». Водителю, как выяснилось позже, стало плохо за рулем и он не справился с управлением. В итоге получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в больницу. Пассажиров в самолете не было и больше никто не пострадал.

В результате на передней части фюзеляжа серьезные повреждения, в ближайшее время Airbus проведет в ремонте.Фото: предоставлено очевидцем

Также напомним, что сегодня, 1 августа, в нашей стране частично возобновили международное авиасообщение - первый рейс отправился утром в субботу из аэропорта «Шереметьево» в Стамбул. Также есть возможность улететь в Великобританию и Танзанию (государство в Восточной Африке).