Первый день работы кинотеатров в Москве: автоматы с поп-корном «обиделись» на простой, а в прокате старые фильмы

Кассы кинотеатра в ТРЦ «Город», что расположен в Лефортово, были пусты. Солидный аквариум, где обычно помещаются от 6 до 8 билетерш, никого не ждал. Вместо этого кругом расклеены рекламы: «Купи билет онлайн». Завидев это, каждый новый гость замирал, чесал голову и доставал смартфон. Тут из глубины холла послышался детский крик:

— Я нашел, их теперь тетя с поп-корном продает!

И вправду, в кассу удачно превратили буфет при кинотеатре. Берешь билет, сразу же предлагают чипсы-газировку. Когда продавец выводит на экран план зала и предлагает выбрать место, каждый посетитель вновь озадаченно почесывает затылок: почти все места черные, т.е. уже выкуплены. Причем заняты хитро, в шашечном порядке.

— Да вы не бойтесь, мест полно! Это просто... — кассир запнулась. — Ну вы понимаете... Надо так!

«Так» — это требование Роспотребнадзора: теперь сидеть через одного.

— Не переживайте, сядете вместе, как захотите. Но билеты продам на места через одного, — успокоила кассирша.

Кассы опустели. Билеты продают в буфете или онлайн.Фото: Андрей АБРАМОВ

Пока разбирались с новыми правилами похода в кино, на заднем фоне несколько сотрудников сверлили взглядом аппарат для поп-корна. Машина отказывалась работать. На полном серьезе обсуждали версию, что прибор, вероятно, обиделся за четырехмесячный простой.

При входе в зал стояли обещанные сканеры: предполагается, что они вместо контролера считают билет. Но прибор не горел, а квиточки отрывала любезная девушка в садовых перчатках.

Смотреть в кино было особо нечего. В прокат запустили пару картин, которые крутили два-три года назад. Из нового довольно невзрачные фильмы. Выбрали «Побег из Претории».

Рядом сидела компания подростков: один из них все кино честно пробыл в маске — просунул трубочку и сосал газировку.Фото: Андрей АБРАМОВ

По сюжету бородатый Дэниэл Рэдклифф («Гарри Потер») борется за права чернокожих южноафриканцев при Апартеиде, но попадает в тюрьму. Далее почти на два часа попытки BLM-щика 80-х годов сбежать. Первую часть киноленты с разных концов зала периодически доносились шутки в духе: с каких это пор главный детский волшебник примкнул к черным магам или почему ему бы просто не взмахнуть палочкой. Рэдклифф, как и Заворотнюк, стал актером одного фильма: на столь философские мысли наводила первая неспешная часть премьеры. К слову, потом он разогнался и стало интереснее.

Очередная неожиданность посткарантинного сеанса: рекламу перед кино не показали. Но свет по привычке не выключали первые 15 минут. С началом финальных титров свет не включили. Все это породило очередную волну зрительских острот, мол, в кинотеатре разучились работать.

На стандартный небольшой зал было не более десяти человек. Сотрудницы рассказали, что аналогичное число зрителей в первый день на каждом сеансе. Но все работники не скрывали радость, что наконец-то смогли вернуться.

План зала выглядит будто распродан полностью. На самом деле большая часть закрыта по технике безопасности.Фото: Андрей АБРАМОВ

СЛОВО ЭКСПЕРТУ

Безопасно ли ходить в кинотеатры сейчас?

— Кинотеатры в ближайшем будущем будут потенциально очень опасными местами для распространения коронавируса. И даже расстояние 1,5 метра — небезопасно, — считает врач-дезинфектолог, директор по качеству компании «Санитарный сервис» Николай Дубинин. — Важно проводить ротацию посадочных мест. Билеты и так продаются на места удаленные друг от друга, но нужно чтобы эти места менялись каждый сеанс. Спасает только одно — сейчас только ярый киноман захочет посетить кинотеатр. То, что они открываются, обусловлено страхом, что данную отрасль потеряем, как класс. Поможет постоянная дезинфекция между сеансами и более масштабная — генераторами холодного тумана в конце дня. Особенно важно дезинфицировать вентиляцию. Т.к. стандартный кондиционер в зале способен длительное время гонять через себя и по всему залу инфицированный воздух с частицами вируса, осевшими на пылевых частицах и в каплях аэрозолей.

Собеседник «КП» считает, что сделать меры безопасности эффективными мог бы прикомандированый эпидемиолог, который бы ездил по объектам, все проверял и консультировал сети. Однако таких сотрудников в Роспотребнадзоре нет.

— Киноманы должны позаботиться о себе сами. Брать с собой санитайзер, салфетки и самому контролировать качество дезинфекции кресел. Садиться максимально далеко от других зрителей. И не разрешать садиться рядом с собой. Лучше сидеть в респираторе, — рассказал эксперт.