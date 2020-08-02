Участник драки между ОМОН и ВДВ в парке Горького рассказал, с чего началась потасовка

Неспокойно прошел День ВДВ в столичном парке Горького. 2 августа толпы бывших военнослужащих «крылатой пехоты» устремились на прогулку. В разгар стихийных мероприятий у отдыхающих в полосатых тельняшках начались стычки с сотрудниками Росгвардии.

В полиции корреспонденту kp.ru сообщили, что не располагают информацией об инциденте. Однако в интернете можно найти десятки видеороликов очевидцев с места событий. В Росгвардии сообщили, что пока идет проверка, а все нарушения порядка в общественном месте пресечены.

«Комсомольской правде» удалось найти человека, который принял участие в потасовке. Сам он из бывших военнослужащих ВДВ. Молодой человек опасается уголовного преследования, поэтому попросил не указывать его имя.

— Было около четырех часов дня. Одного из наших схватили и положили лицом в асфальт. Кажется, мужика звали Славик, но я не уверен. Его остановили за то, что был пьяным в общественном месте.

— Многие пили на празднике?

— Не скажу за всех, но пили. В самом парке в открытую не наливали, а вот на периферии — да.

— Что было после задержания вашего?

— Пацаны кинулись отбивать его, а росгвардейцы встали кольцом вокруг. Сначала просто кричали, чтобы отпустили его. К гвардейцам на помощь прибежали полицейские. Следом и наши подтянулись. Начались стычки, но без ударов — толкались, да пытались добазариться, чтоб отпустили.

Я так понял, там были росгвардейцы-срочники — молодые ребята. И были омоновцы — те, кто работает. У них обмундирование серьезнее. В один момент кто-то из десантуры напал на срочника. Я своих не оправдываю: первым бил именно мужик в тельняшке. За это ему прилетело дубинкой по хребту. Завязалась потасовка.

— Чем вы были заняты в этот момент?

— В толпе десантников резко выделялись агрессивно настроенные. Я подходил к ним и пытался увести. В какой-то момент десантура попыталась отжать одного из силовиков — смуглолицого парня — и взять его в такое же кольцо. Во время этого я как раз оказался между противоборствующими. Теперь боюсь, что меня за нападение привлекут, хотя я разнимать пытался.

По словам собеседника «КП», все длилось около получаса. В какой-то момент десантура начала скандировать «Слава ВДВ», а в ответ им из громкоговорителя - просьбы росгвардейцев разойтись.

— Пару человек задержали, но потом я встретил их на аллеях — отпустили. Всех или нет, я не знаю.

Отметим, что за нападение на сотрудника при исполнении грозит до десяти лет колонии.