«В первый раз вышел из дома один»: в Подмосковье выловили из реки тело 10-летнего мальчика-аутиста

Ровно сутки полиция, спасатели и волонтеры искали 10-летнего Диму*. В воскресенье, 2 августа, мальчик вышел из дома в поселке Осташево Волоколамского района Московской области и как под землю повалился. Родители Димы, зная о его диагнозе, с рождения он страдает тяжелой формой аутизма, сразу же сообщили и пропаже ребенка. В тот же день подмосковный Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство».

- Тело ребенка в понедельник, 3 августа, было обнаружено в реке Рузе, недалеко от его места жительства. Следов насилия на теле нет, - сообщила «Комсомольской правде» Ольга Врадий, старший помощник руководится ГСУ СК РФ по Московской области.

По предварительным данным, причиной смерти мальчика стал несчастный случай. По роковому стечению обстоятельств в этот день он впервые вышел на улицу один.

- Из-за болезни родители никогда не отпускали его гулять одного. Водили его только за руку. В тот день они отвлеклись буквально на минуту, заносили в квартиру сумки и этот момент мальчик и вышел на улицу, - рассказали kp.ru соседи семьи.

Тело ребенка направлено на экспертизу. В зависимости от ее результатов будет принято решение о закрытии или расследовании уголовного дела.

*Имя ребенка изменено.