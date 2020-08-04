МегаФон приготовил подарок московским студентам и школьникам

Компания МегаФон для этого ввела для школьников и студентов Московского региона скидку на новые тарифы величиной 20%. А общение в интернет-мессенджерах для них будет вообще бесплатным.

Тарифная линейка #БезПереплат позволяет копить неиспользованные гигабайты интернет-трафика, раздавать интернет через Wi-Fi, бесплатно пользоваться защитой от нежелательных подписок. Для школьников и студентов из Москвы и Московской области, начиная с 14 лет и вплоть до окончания обучения на все тарифы этой линейки предоставляется постоянно действующая скидка.

«Для современных старшеклассников и студентов смартфон с быстрым мобильным интернетом стал не только средством общения с друзьями, но и важным инструментом в обучении. В этом году многие посещали в дистанционном формате школьные уроки, онлайн-лекции и курсы, - рассказывает коммерческий директор столичного филиала МегаФона Светлана Сысоева. - Специальные условия для учащихся позволят пользоваться всеми возможностями новой линейки тарифов и при этом избежать лишних расходов».

Подключиться к новым тарифам со скидкой в 20% молодые жители столицы и Подмосковья могут в салонах сотового оператора. Для этого им придется предъявить карту москвича либо социальную карту жителя Московской области в салоне МегаФона.