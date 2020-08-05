"Почему она ходит в униформе, мы не знаем": "курьерша" с двумя детьми уже год не работает в доставке

Очередной бум помощи бедной Ладе Королевой, которая прославилась работой в службе доставки с двумя маленькими дочками может закончится уголовным делом. За 19-летнюю Ладу, которая ходит по Москве с двумя маленькими дочками в униформе курьера, взялись органы опеки и полиция.

Напомним, Лада впервые попала в новости два года назад. Тогда в Ростове на Дону, это ее родной город, в соцсетях появилась фотография, на которой молодая мамочка в форме курьера разносит еду вместе с дочкой в коляске. А спустя год на свет появилась еще одна девочка и уже с двумя детьми и 19-летним мужем Лада переехала в Москву. И тут она снова стала разносить пиццу и роллы с дочками. И в Ростове и в Москве Ладу жалели: ей и дочкам помогали с деньгами сотни неравнодушных людей. А потом в январе этого года мамаша попалась на вранье. Тогда Лада потратила крупную сумму денег, собранную на аренду квартиры, неизвестно куда. Скандал был такой, что Ладе пришлось вернуться в родной город. Полгода о ней ничего не было слышно и вот курьерша с дочками снова гуляет по Москве с огромным зеленым рюкзаком за плечами. И снова по соцсетям разнеслись призывы о сборе денег в помощь бедной Ладе.

Сколько зарабатывает лже-курьерша на доверчивых москвичах, никто точно не знает.

Но оказалось, что в службе доставки еды девушка давно не работает.

- Об этой девушке нам стало известно еще в марте 2019 года, ее зовут Лада. Она работала курьером другого сервиса доставки еды в Ростове-на-Дону. Мы предложили ей помощь: в течение года наш логистический подрядчик оплачивал ей няню, чтобы девушке было легче наладить свою жизнь. Подчеркнем, мы не ставили перед ней абсолютно никаких условий, ей не нужно было начинать работать с Delivery Club, чтобы получить финансовую поддержку. Последний заказ Лада выполнила в октябре 2019 года, обещанную помощь логистический подрядчик полностью оказал, зачем она сейчас носит нашу униформу, нам неизвестно, - прокомментировали в Delivery Club.

А вот правозащитникам, которые всерьез взялись за Ладу, известно.

- Она носит эту форму, которую просто купила, чтобы привлечь к себе внимание. Люди ей верят и начинают помогать. Но на самом деле помощь нужна не Ладе, а ее детям. Их надо спасать от этой непутевой мамаши. Она просто использует малышек, чтобы зарабатывать. Мне известно, что дошло до того, что она придумала, что младшая дочка, якобы страдает онкологическим заболеванием. Она пыталась купить фиктивную справку с диагнозом, - рассказал «КП» правозащитник Александр Гезалов. - Люди помогают ей, а не детям. Действует она не одна, вокруг нее куча руководителей, которые еще и не на такое пойдут ради обмана. Я связался с органами опеки, надо все остановить и спасти детей.

Сколько зарабатывает лже-курьерша на доверчивых москвичах, никто точно не знает. Но суммы это огромные. Так всего за сутки в соцсетях для не собрали миллион рублей.

- Эти деньги она промотает вместе со своим мужем. Она продолжает врать, что развелась с ним. А на самом деле живут они вместе. На днях он в Москве разбил машину каршеринга. Непутевая парочка, одним словом. И оба не работают. Все это подрывает доверие к благотворительности, - возмутился Александр Гезалов.

Сама Лада Королева, обвинения в свой адрес отрицает.

- Я благодарна всем, кто нам помогает. Мне одной тяжело с детьми, - заявила Лада.

При этом женщина продает детские вещи, которые москвичи передают ее дочкам.

- Продам полностью детский зимний комплект. 7000 рублей, - вот сообщения, которые Лада отправляет потенциальным покупателям.