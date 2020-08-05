Москвичка откусила палец насильнику и вызвала ему скорую помощь

Поздним вечером раздался звонок в диспетчерскую одного из ЖЭУ на Мичуринском проспекте в Москве. Звонившей оказалась москвичка Мария В.*, которая только что смогла вырваться из лап насильника. Перепуганная девушка объяснила дежурному диспетчеру, что буквально несколько минут назад во дворе дома на нее напал неизвестный мужчина и пытался изнасиловать. Маша сопротивлялась и отбивалась от маньяка, но силы были не равны. Тогда девушка вцепилась зубами в руку насильника и откусила ему палец. От сильной боли мужчина ослабил хватку, Маша смогла вырваться на свободу и попыталась убежать. Однако доброе сердце не позволило ей бросить в беде мужчину, который несколько минут назад едва не изнасиловал ее. Маша решила вызвать скорую помощь истекающему кровью насильнику.

«Прибывшая на место происшествия карета скорой помощи совместно с оперативной группой полиции, установила на месте 23-летнего гражданина Таджикистана Зулмата С.* с окровавленной рукой и откушенным пальцем. Мужчине оказали первую помощь и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Сама пострадавшая Мария В.*, к сожалению, сильно испугалась и с места происшествия скрылась, не дожидаясь оперативных служб», - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

В настоящее время полицией проводится проверка и устанавливаются все детали происшествия. Без свидетельских показаний пострадавшей девушки полиция пока не может возбудить уголовное дело в отношении 23-летнего мигранта, который пытался изнасиловать москвичку. Оперативники изучают местность, где произошло нападение насильника, ищут свидетелей, камеры видеонаблюдения, а также разыскивают саму пострадавшую Марию. Если вы знакомы с пострадавшей или знаете как с ней связаться - передайте информацию в ближайший отдел полиции.

*имя изменено