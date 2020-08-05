Где в Москве увидеть военную технику последних самураев

Уже в следующее воскресенье, в годовщину начала Маньчжурской наступательной операции, Музей Победы приглашает москвичей и гостей столицы посетить экспозицию вооружения, военной техники и инженерных сооружений.

В открытой экспозиции все желающие смогут увидеть трофейную японскую технику и вооружение.

С островов Курильской гряды были доставлены в Москву и отреставрированы: 105-мм полевая пушка «Тип 38», разработанная в 1904 году фирмой «Крупп» по заказу японской армии, 75-мм полевая пушка «Тип 90», 75-мм горная пушка «Тип 94», 75-мм зенитная пушка «Тип 88», лёгкий танк «Тип 95 «Ха-го», легкий штурмовой танк «Тип 4 «Ке-Ну», плавающий танк «Тип 2 «Ка-Ми», средний танк «Тип 97 модификация «Шинхото» «Чи-Ха», легкий истребитель «Накадзима» Ки-43 «Хаябуса» и средний бомбардировщик Ки-48.

Эксперты говорят о том, что многие образцы в нашей стране находятся в единичном экземпляре, а сама коллекция является второй в мире по количеству подлинных экспонатов японской военной техники.

В музее отметили, что трофеи представленные в экспозиции собирались в поисковых экспедициях на острова Курильской гряды Шумшу и Парамушир с 2009 года.