На Киевском шоссе открылась новая транспортная развязка

Сегодня, 5 августа, около станции метро "Саларьево" на Киевском шоссе мэр Москвы Сергей Собянин открыл транспортную развязку.

По его словам, за последние годы в Новой Москве построили и реконструировали более 210 километров дорог.

"Создание дорожного каркаса Новой Москвы - один из приоритетов транспортной программы города, - сказал Сергей Собянин. - Сегодня мы открываем три небольших тоннеля и пешеходный переход на Киевском шоссе - основные сооружения новой развязки возле метро "Саларьево".

ТТХ РАЗВЯЗКИ

Реконструкцию сооружения начали в ноябре 2018 года. Теперь здесь открылись:

- несколько путепроводов, съездов и проездов;

- надземный пешеходный переход через Киевское шоссе около торгового центра "Саларис";

- 92 километра обновлённых инженерных коммуникаций.

Кроме того, около развязки высадили:

- 6,6 гектаров газонов;

- 300 квадратных метров цветников;

- около 300 деревьев;

- более 4 тысяч кустарников.

В ближайшие полгода также построят новые дорожные участки общей длиной более 8,5 километров.

Для защиты от шума в районе деревни Румянцево и станции Новопеределкино Киевского направления МЖД поставят экраны длиной 1,1 километра.

В ЧЕМ ПОЛЬЗА

Обновлённая развязка на Киевском шоссе:

- улучшит проезд к транспортно-пересадочному узлу (ТПУ) "Саларьево";

- увеличит пропускную способность улиц Родниковая и Авиаторов, а также Киевского шоссе за счет перераспределения транспортных потоков;

- обеспечит подъезд транспорта к станции "Новопеределкино" Киевского направления МЖД;

- сделает удобнее поездки по городу для жителей Румянцева, а также Саларьева, Солнцева и Ново-Переделкино.

Мэр Москвы Сергей Собянин во время открытия дублера Киевского шоссе. Фото: Александр Щербак/ТАСС

ЧТО ДАЛЬШЕ

В ближайшие годы в районах Солнцево, Ново-Переделкино и поселке Московский построят:

- дорогу от улицы Волынская до улицы Родниковая (7,1 км);

- дорогу от улицы Родниковая до магистрали "Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе" (4,3 км);

- участок магистрали "Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе" от Боровского до Киевского шоссе (8,2 км).

Всего к 2024 году в Новой Москве построят и реконструируют порядка 492 километров автомобильных дорог.