Винил себя в гибели сына: Отец утонувшего мальчика-аутиста умер от инфаркта

По словам соседей, во всем случившемся с сыном мужчина винил именно себя. Ребенок-инвалид впервые за 10 лет вышел из дома один. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Иначе как трагедией все случившееся в этой семье, не назовешь. В воскресенье, 2 августа, в Волоколамском районе Московской области пропал 10-летний мальчик-аутист. Мальчика нашли мертвым в Реке Рузе спустя сутки. А еще спустя двое суток в среду, 5 августа, умер его отец.

- Причиной смерти мужчины стал инфаркт, - сообщил kp.ru источник в следствии.

Мальчика нашли мертвым в Реке Рузе

По словам соседей, во всем случившемся с сыном мужчина винил именно себя. Ребенок-инвалид впервые за 10 лет вышел из дома один. В тот роковой день отец мальчика просто забыл закрыть входную дверь квартиры. Ребенок сбежал и утонул в реке неподалеку от дома.

- Он любил сына больше жизнь. Когда мальчик утонул, он сразу слег. Попал в больницу и уже там случился приступ, - рассказали «КП» соседи семьи.

У погибшего мужчины осталась старшая дочка и жена. Скорее всего, хоронить сына и отца будут в один день.

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