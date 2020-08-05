«Маленький Версаль!»: Соцсети шокированы богатством подмосковного особняка задержанного проректора МГУ

На кадрах оперативного видео - большой трехэтажный дом, действительно напоминающий дворец. Фото: ОПЕРАТИВНАЯ СЪЕМКА

В Интернете появилось видео задержания проректора МГУ Алексей Гришина, ставшего фигурантом уголовного дела о преднамеренном банкротстве. Сайт kp.ru уже сообщал ранее, что 45-летний мужчина оказался соучредителем компании в Саранске, которую подозревают в финансовых махинациях. Кредиторы обанкроченной фирмы потеряли 183 млн рублей.

На площадке перед ним - сад с дорожками и ухоженными кустами, высаженными кругом. Фото: ОПЕРАТИВНАЯ СЪЕМКА

Видео поразило многих. После задержания Гришина обыски прошли параллельно и в его квартире в элитном доме на Ломоносовском проспекте, и загородном особняке на территории городского округа Красногорск в Подмосковье. «Домик», надо признать, сразил соцсети наповал. «Это же маленький Версаль!» - пишут пользователи.

Не меньше восторга у публики и от внутреннего убранства усадебного дома проректора главного университета России. Фото: ОПЕРАТИВНАЯ СЪЕМКА

На кадрах оперативного видео - большой трехэтажный дом, действительно напоминающий дворец. На площадке перед ним - сад с дорожками и ухоженными кустами, высаженными кругом.

Не меньше восторга у публики и от внутреннего убранства усадебного дома проректора главного университета России. Высоченные потолки, широкие лестницы, огромные хрустальные люстры, большие окна в пол.

Дом огорожен пятиметровым забором Фото: ОПЕРАТИВНАЯ СЪЕМКА

По оценкам риэлторов, подобный объект недвижимости может стоить от 300-350 млн рублей.

В гараже обнаружены «Мерседес» S-класса (в столичных автосалонах в хорошей комплектации стоит 6-7 млн рублей) и «Бентли Континенталь GT» (7-8 млн).

- Среди изъятого во время обысков - денежные средства, ювелирные украшения, финансовые документы, а также другие предметы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела, - сообщили в Следственном комитете.

По оценкам риэлторов, подобный объект недвижимости может стоить от 300-350 млн рублей. Фото: ОПЕРАТИВНАЯ СЪЕМКА

Сам Алексей Гришин уже доставлен в Саранск.

Напомним, на должность проректора МГУ он был назначен в июле 2019 года. Ранее несколько лет был министром строительства Самарской области. Отец Алексея Гришина Виктор Гришин является ректором РЭУ имени Плеханова.

Во время обыска из квартиры и дома Алексея Гришина изъяли деньги, украшения и документы Фото: ОПЕРАТИВНАЯ СЪЕМКА

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По версии следствия, 45-летний Алексей Гришин является соучредителем фирмы, которая засветилась в большой афере (подробности)