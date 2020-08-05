Москвичей шокировали ценами на арбузы летом-2020

Корреспондент «КП» еле как нашел бюджетный плод
Фото: Андрей АБРАМОВ
Сколько стоит арбуз за кг, знаете? Наверное, 20-30 рублей. Шиш там! Жители Москвы делятся в социальных сетях, что за одно тыквенное (да-да, арбуз — это не ягода) нужно выложить 500 рублей. Корреспондент «Комсомолки» не поверил комментатором и отправился за идеальным арбузом.
СКИДОК НЕТ, БРАТ
3 августа в Москве заработали бахчевые развалы: фирменная столичная практика по обузданию ларечного бизнеса. Хочешь торговать — принимай участие в конкурсе, получай легальное место, которое оформлено по образу и подобию прочих. По всему городу открыты 240 деревянных палаток.
Такие цены на бахчевом развале. Отметим, что в каждой точке — своя цена
Фото: Андрей АБРАМОВ
Отыскать такую в родном ВАО оказалось непросто. Например, на Соколиной горе в шаговой доступности друг от друга четыре палатки, а в Сокольниках — ноль. Ближе было идти в Красносельский.
Время давно перешло за рамки всех мыслимых обедов, а точка на Верхней Красносельской и не думала начинать работу. Сел на лавку и начал гуглить другую, как вдруг завизжали тормоза: у ларька остановилась «Газель».
— Ты с управы? А-а-а, из газеты… Хорошо пиши про нас, — выводил южным акцентом хозяин точки, командуя бригадой соотечественников, пока те выгружали товар.
В день раскупают 300-400 кило товара
Фото: Андрей АБРАМОВ
Из кузова торговцы принялись спешно заполнять помещение ароматными дынями и зеленобокими. По опыту прошлого года: в день продают 300-400 кг товара.
— Раньше фурами по 30 тонн возили, а теперь каждый день помаленьку, но свежий арбуз. Продавцы у меня только русские. Вот здесь будет работать Бэлла, — рассказывал хозяин.
Бэлла покивала и пошла рисовать ценники на табличке. Арбуз — 40 руб./кг, Торпеда и Колхозница по 70 руб./кг. Сказали, что привезли из Астрахани, Ставрополя и Краснодара.
— Скидки? Нет, скидки никак, брат. Резать тоже нельзя. Плохой будет — поменяем. Но я клянусь, что на 100 моих арбузов максимум один может быть плохим.
Очень хотелось снять документы, мол, торговля солидная. По правилам в каждой точке стенд с режимом работы, ценами, сертификатам на продукцию и книга жалоб. В этом ларьке документы были… прошлогодние. Хозяину снова пришлось клясться:
— В офисе у меня лежит. Давай привезу… Офис далеко, конечно, но для брат поеду! Не надо? И хорошо!
Хвостик у хорошего арбуза должен быть сухой, а звук звонкий
Фото: Андрей АБРАМОВ
500 РУБЛЕЙ — ЭТО ЕЩЕ ПО-БОЖЕСКИ
Жители Востока Москвы обожают Преображенский рынок. Пыльный, ржавый, с повсеместным ароматом соленых огурцов и… просто фантастическими фруктами и овощами. На полном серьезе: местный товар по всем пунктам обходит премиальные супермаркеты. Конечно, сюда стоило отправиться на поиски арбуза.
Перед этим цены в «Перекрестке». Астраханский — 29 руб./кг, Оранжевый — 59 руб./кг, Черный принц (особенно сладкий и почти без косточек) — 69 руб./кг.
Преображенский рынок в этот раз неприятно удивил ценой. Астраханец здесь 45 — 50 руб./кг. Дыни 50 — 70 руб./кг. Спрашиваю у продавца, чего так дорого.
Оплатить картой покупку нигде нельзя. Максимум — перевод
Фото: Андрей АБРАМОВ
— Так евро в последние дни подорожал, — на полном серьезе объявил усатый южанин.
Корреляция евро с курсом астраханского арбуза вводила в недоумение. Но продавец продолжал настаивать, что «кризис, дорого стало». Арбузы все гигантские: каждый 10 кг+. Сразу вспомнились жалобы из соцсетей на цены в 500 рублей. Местные амбалы тянули на 600-700 рублей. Взмолился: дайте маленький. Не столько жалел денег, сколько трезво оценивал свои силы.
Преображенский рынок всегда выделялся хорошими ценами, но в этот раз подвел
Фото: Андрей АБРАМОВ
Чертыхаясь на своем, из закромов мужики извлекли карапуза. Тот вышел четыре с небольшим кило. Дома легко затрещал на ноже, на вкус оказался неплох.
P.S. А вы за сколько купили арбуз в этом году? Пишите в комментарии!