Москвичей шокировали ценами на арбузы летом-2020

Корреспондент «КП» еле как нашел бюджетный плод Фото: Андрей АБРАМОВ

Сколько стоит арбуз за кг, знаете? Наверное, 20-30 рублей. Шиш там! Жители Москвы делятся в социальных сетях, что за одно тыквенное (да-да, арбуз — это не ягода) нужно выложить 500 рублей. Корреспондент «Комсомолки» не поверил комментатором и отправился за идеальным арбузом.

СКИДОК НЕТ, БРАТ

3 августа в Москве заработали бахчевые развалы: фирменная столичная практика по обузданию ларечного бизнеса. Хочешь торговать — принимай участие в конкурсе, получай легальное место, которое оформлено по образу и подобию прочих. По всему городу открыты 240 деревянных палаток.

Такие цены на бахчевом развале. Отметим, что в каждой точке — своя цена Фото: Андрей АБРАМОВ

Отыскать такую в родном ВАО оказалось непросто. Например, на Соколиной горе в шаговой доступности друг от друга четыре палатки, а в Сокольниках — ноль. Ближе было идти в Красносельский.

Время давно перешло за рамки всех мыслимых обедов, а точка на Верхней Красносельской и не думала начинать работу. Сел на лавку и начал гуглить другую, как вдруг завизжали тормоза: у ларька остановилась «Газель».

— Ты с управы? А-а-а, из газеты… Хорошо пиши про нас, — выводил южным акцентом хозяин точки, командуя бригадой соотечественников, пока те выгружали товар.

В день раскупают 300-400 кило товара Фото: Андрей АБРАМОВ

Из кузова торговцы принялись спешно заполнять помещение ароматными дынями и зеленобокими. По опыту прошлого года: в день продают 300-400 кг товара.

— Раньше фурами по 30 тонн возили, а теперь каждый день помаленьку, но свежий арбуз. Продавцы у меня только русские. Вот здесь будет работать Бэлла, — рассказывал хозяин.

Бэлла покивала и пошла рисовать ценники на табличке. Арбуз — 40 руб./кг, Торпеда и Колхозница по 70 руб./кг. Сказали, что привезли из Астрахани, Ставрополя и Краснодара.

— Скидки? Нет, скидки никак, брат. Резать тоже нельзя. Плохой будет — поменяем. Но я клянусь, что на 100 моих арбузов максимум один может быть плохим.

Очень хотелось снять документы, мол, торговля солидная. По правилам в каждой точке стенд с режимом работы, ценами, сертификатам на продукцию и книга жалоб. В этом ларьке документы были… прошлогодние. Хозяину снова пришлось клясться:

— В офисе у меня лежит. Давай привезу… Офис далеко, конечно, но для брат поеду! Не надо? И хорошо!

Хвостик у хорошего арбуза должен быть сухой, а звук звонкий Фото: Андрей АБРАМОВ

500 РУБЛЕЙ — ЭТО ЕЩЕ ПО-БОЖЕСКИ

Жители Востока Москвы обожают Преображенский рынок. Пыльный, ржавый, с повсеместным ароматом соленых огурцов и… просто фантастическими фруктами и овощами. На полном серьезе: местный товар по всем пунктам обходит премиальные супермаркеты. Конечно, сюда стоило отправиться на поиски арбуза.

Перед этим цены в «Перекрестке». Астраханский — 29 руб./кг, Оранжевый — 59 руб./кг, Черный принц (особенно сладкий и почти без косточек) — 69 руб./кг.

Преображенский рынок в этот раз неприятно удивил ценой. Астраханец здесь 45 — 50 руб./кг. Дыни 50 — 70 руб./кг. Спрашиваю у продавца, чего так дорого.

Оплатить картой покупку нигде нельзя. Максимум — перевод Фото: Андрей АБРАМОВ

— Так евро в последние дни подорожал, — на полном серьезе объявил усатый южанин.

Корреляция евро с курсом астраханского арбуза вводила в недоумение. Но продавец продолжал настаивать, что «кризис, дорого стало». Арбузы все гигантские: каждый 10 кг+. Сразу вспомнились жалобы из соцсетей на цены в 500 рублей. Местные амбалы тянули на 600-700 рублей. Взмолился: дайте маленький. Не столько жалел денег, сколько трезво оценивал свои силы.

Преображенский рынок всегда выделялся хорошими ценами, но в этот раз подвел Фото: Андрей АБРАМОВ

Чертыхаясь на своем, из закромов мужики извлекли карапуза. Тот вышел четыре с небольшим кило. Дома легко затрещал на ноже, на вкус оказался неплох.

P.S. А вы за сколько купили арбуз в этом году? Пишите в комментарии!