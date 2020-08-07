В московском метро запустят две новые линии - Бирюлевскую и Рублево-Архангельскую

В Москве заработают две новые линии метро Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Столичное метро растёт. На карте подземки появятся две новые радиальные линии - Бирюлевская и Рублево-Архангельская.

«Сейчас рассматриваются варианты маршрутов и посадки станций этих линий, параллельно ведутся предпроектные работы, - сообщил заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев. - До 2027 года Бирюлевскую и Рублево-Архангельскую линии планируется построить».

ТТХ

1. Рублево-Архангельская линия:

- длина - около 19 километров;

- 9 станций - «Шелепиха», «Пресня», «Улица Народного Ополчения», «Бульвар Генерала Карбышева»,«Живописная», «Строгино», «Троице-Лыково», «Рублево-Архангельское» и «Ильинская» (это рабочие названия, в будущем их могут изменить. - Прим.);

- маршрут упростит поездки по городу для проживающих и работающих в районах Митино, Строгино и Хорошёво-Мнёвники, а также для застраиваемых территорий Рублево-Архангельского.

Рублево-Архангельская линия метро. Фото: stroi.mos.ru

2. Бирюлевская линия:

- длина - 43 километра;

- 17 станций, среди них - «ЗИЛ», «Технопарк», «Кленовый бульвар», «Курьяново», «Москворечье», «Кавказский бульвар», «6-я Радиальная улица», «Липецкая», «Бирюлево», «Бирюлево пассажирская» (это рабочие названия, в будущем их могут изменить. - Прим.);

- маршрут начнется от станции ЗИЛ Московского центрального кольца (МЦК), пересечет Большую кольцевую линию на станции «Кленовый бульвар», пройдет через районы Восточное и Западное Бирюлево, Южное Бутово и выйдет в поселение Рязановское Новой Москвы.

Бирюлевская линия метро. Фото: stroi.mos.ru

ЧТО ЕЩЁ

До конца этого года построят два участка Большой кольцевой линии метро (БКЛ). Первый - от станции «Хорошевская» до станции «Карамышевская». Второй - от станции «Лефортово» до станции «Электрозаводская». Это еще 3 станции и 6,5 километров линий.

«Развитие метрополитена предполагает строительство новых участков уже существующих линий, а также формирование совершенно новых радиусов, - отметил Андрей Бочкарев. - Вместе с тем, приоритетным проектом на ближайшие годы является строительство Большой кольцевой линии метро».

При этом глава Стройкомплекса подчеркнул, что площадки будущих станций и линий полностью не останавливались даже в пик пандемии, поскольку возведение метро остаётся важнейшим направлением работы.

ЦИФРЫ

С начала этого года в столице открылись 6 станций и 15,6 километров линий метро.

С августа 2020 до конца 2023 года планируют построить 38 станций, 89 километров линий и 5 электродепо для обслуживания и ремонта поездов.