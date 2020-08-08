Профессор-химик: «В России повторение трагедии в Бейруте невозможно»

Трагедия в Бейруте, где случился мощный взрыв аммиачной селитры, напомнила, каким опасным и смертоносным может быть это вещество Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

После трагедии в Бейруте, где мощный взрыв почти 3 тонн селитры унес жизни больше сотни человек, начались разговоры, что это вещество нужно убрать из российских портов. С такой идеей к председателю Госдумы Вячеславу Володину обратилось Всероссийское общество охраны природы.

Дело в том, что как раз в Госдуму сейчас рассматривается законопроект, позволяющий размещать склады минеральных удобрений (а аммиачная селитра как раз относится к таким веществам) не в 500, а в 50 метрах от воды. Это существенно облегчило бы транспортировку удобрений, но оказалось, что защитники природы против.

Хотя, как говорят эксперты, сама аммиачная селитра – не самое опасное существо. Как бы странно это ни прозвучало после событий в Бейруте.

- Само вещество достаточно стабильное, хотя оно используется в качестве промышленной взрывчатки. Но нужно добавить большое количество катализатора или горючего, чтобы произошел взрыв. Селитра плавится только при 170 градусах! – сказал в эфире радио «Комсомольская правда» Ректор Российского химико-технологического университета имени Д.И. Менделеева, профессор РАН Александр Мажуга.

По его словам, если соблюдать все нормы и правила, никаких проблем с селитрой не будет.

- Почему я считаю, что в России невозможно повторение ЧП в Бейруте – потому что мы соблюдаем правила, - заявил Мажуга. - А они в нашей стране довольно строгие. Есть жесткие требования к помещениям для хранения селитры: их нужно проветривать, не допускать там проведения работ с открытым огнем и так далее, - отметил Мажуга. – Кроме того, такого рода соединения нельзя тушить водой, это может только спровоцировать взрыв.

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