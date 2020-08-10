Евдокия Лучезарнова: Как провести ночь с пользой

Евдокия Дмитриевна Лучезарнова, философ, писатель

Стоит ли данная игра свеч? И нужно ли жертвовать полноценным сном, а значит и здоровьем ради достижения успеха? Об этом мы поговорили с философом и писателем – Евдокией Лучезарновой.

- Евдокия Дмитриевна, что такое сон, с вашей точки зрения, и как с ним можно работать?

- Наша жизнь устроена таким образом, что часть её мы проводим в яви, а другую – во сне. Очень жаль было бы терять огромную часть жизни. Поэтому своим читателям я предлагаю сознательно входить в сон и видеть своё будущее как некий фильм, ведь сон можно рассматривать не только как отдых для тела, но и как работу, своеобразную спасительную форму нашего существования, которая может нам заранее что-то сообщить и подсказать.

Допустим, нам предстоит что-то очень серьёзное, о чём мы волнуемся. Мы делаем запрос – и сон приносит нам кадры того события. А далее, мы имеем право решать, нужно нам это делать или не нужно.

Если человек пока совсем «маленький», во сне он просто отдыхает. Если же он начинает подрастать в своей эволюции, тогда для него раскрывается дополнительный спектр восприятия, более быстрый, чем видимый.

- А как практически это делать и как при этом трактовать свои сны?

- При сознательной работе со снами нужно всегда входить только в ту сферу, которая тебе нужна, то есть как бы заведомо заказывать себе сон. Затем, после просмотра сна, мозг начинает анализировать увиденное. Причём, подсказки сна всегда состоят из тех образов, которые уже живут внутри человека, иначе сон будет им не понят.

Трактовку сна человек должен осуществлять только сам, никто за него грамотнее это не сделает, ведь это его собственные образы. Никакая гадалка, не сможет расшифровать сон лучше него. И если у человека огромная память путешествий и большой опыт отношений с разными людьми, то сны будут ярче и разнообразнее, так как у него в арсенале есть широкий диапазон различных образов.

Во сне активизируется память и из неё возникают образы, которые уже имеют свои ассоциации, и увидевший сон через ощущения и ассоциации получает подсказки. Так, в памяти у него живут люди, которые ему доставляли удовольствие, а также те, которые его напрягали, живут предметы, которые ему приятно видеть, и те, которые видеть неприятно. И главное при трактовке сна – это знать собственные ощущения.

- А как насчет звуков – бывают сны, в которых мы слышим какие-то сообщения, насколько мы можем им доверять?

- Звуковые сны – для более развитых существ, поскольку отработка звуковой палитры ещё сложнее, чем зрительной. Сон приносит нам информацию например звуком, который или заведомо испугает существо, или заведомо его успокоит. В одном случае человек расслабится: «Всё в порядке, можно не волноваться», а в другом случае получит информацию тревожную.

Итак, у сна есть две двери. Одна дверь работает на образах: чем более вы развиты зрительно, тем легче в этом случае. Вторая дверь – когда во сне мозг работает на словарном запасе, и чем он больше, тем более полезным будет сон. Здесь всё зависит от того, насколько вы образованны, а первая дверь, образная, зависит от вашей общей поведенческой культуры.

- Влияет ли на нас тот, кто спит рядом?

- Если мы долгое время спим с кем-то в одной постели, то наши сны могут стать общими, и даже во сне мы будем взаимодействовать, поддерживая и опираясь друг на друга. Однако, зачастую тонкие тела во время сна так переплетаются, что начинают мешать друг другу, поэтому очень любящим друг друга семейным парам я рекомендую периодически расставаться на время сна.

А, с другой стороны, когда нам хочется кого-то обогреть, допустим, ребёнка, то мы с удовольствием его берём к себе. Мы понимаем, что с нашей поддержкой ребёнок восстановится полностью, и даже если он болеет, то выздоровление наступит гораздо быстрее.

- А с чем связано то повышенное внимание к теме сна, которое наблюдается в последние десятилетия?

- В связи с переходом в эру Водолея, тема сна становится ведущей, иногда сон становится значимее яви. Ведь в информационную эпоху очень важна скорость принятия решений и скорость обработки информации. Если человек умеет работать со снами, он всегда опережает события, а значит, обладает преимуществом. После определённых тренировок с помощью ритмомеры «Сон. Мудрые подсказки», вы сможете решать огромное количество вопросов благодаря своему сну. Но это будет после того, когда вы перестанете считать сон чем-то вторичным, второстепенным, просто отдыхом для набора сил. Тогда, наконец, наступит изумительный этап понимания, что, оказывается, сон не менее важен, чем явь. С этого момента произойдёт переворот сознания, и вы ощутите насколько это интересно и заманчиво, а также какие огромные перспективы перед вами открываются!