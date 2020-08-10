Удав полторы недели блуждал по коммуникациям подмосковной пятиэтажки

Удава жильцы дома выслеживали полторы недели.

В подмосковном поселке Ромашково стоит уютный ЖК «Западное Кунцево». Но последние полторы недели жители одной из пятиэтажек боятся возвращаться в квартиры.По дому с конца июля шастает удав. Как рассказали жители дома корреспонденту kp.ru, он принадлежит одной из соседок.

— У нее есть племянница, так вот змея — ее. Она выбралась из террариума и вылезла на улицу. Сначала перепугала соседку: у той двое детей и кошка. Удав заполз в открытое окно и принялся изучать комнату. Они заперли его и стали звонить в экстренные службы. Там подсказали контакт специалиста по змеями. Но пока тот приехал, удав уже испарился, — сообщила жительница дома Светлана.

Полторы недели активные жители дома устраивали рейды: пытались выследить пресмыкающееся. А по ночам запирали окна, чтобы змеюка не проникла в квартиру. Настигли ее вечером 10 августа. Прохожие заметили, как что-то шевелится на внешней стене многоэтажки. Удав пытался заползти в один из воздуховодов.

— Кто-то из мужчин притащил швабру, подцепил его и скинул на траву. Прибежала хозяйка и заботливо укутала удава в одеяло. После этого спокойно выдохнул весь дом. Надеемся, что змея больше не сбежит. Хотя лучше бы ее вообще у нас не держали. Нам хватило, когда полтора года назад у других соседей сбежал питон и также несколько недель ползал по дому, — рассказали очевидцы.

Кстати, удавы не ядовиты и к людям агрессию не проявляют. Человек для них слишком большой и они понимают, что не смогут его проглотить. А вот на кошку крупные особи вполне могут покуситься. Свою жертву они обхватывают и душат. Кстати, прожить без пищи полторы недели пресмыкающемуся под силу. Во всех руководствах по обращению с рептилиями сказано, что кормить ее нужно не чаще раза в три недели. На худой конец голодное животное может съесть насекомых.