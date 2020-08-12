В «Технограде» на ВДНХ откроется филиал детского технопарка «Москва»

В образовательном комплексе «Техноград» на ВДНХ откроется филиал детского технопарка «Москва». Фото: Андрей Никеричев/АГН "Москва"

В образовательном комплексе «Техноград» на ВДНХ откроется филиал детского технопарка «Москва», профильными направлениями которого являются робототехника, авиация, промышленный дизайн, нанотехнологии, энергетика. Посещать занятия школьники смогут в начале учебного года (ориентировочно с 5 сентября).

- Специализация нового курса — нанотехнологии. В хорошо оснащенных лабораториях «Технограда» школьники будут проводить исследования вместе с наставниками и работать над собственными проектами. Занятия рассчитаны на ребят 14–17 лет, - сообщила Наталья Сергунина, заместитель мэра Москвы.

На занятиях старшеклассников познакомят с основами нанотехнологий и наноматериалов. Будет не только теория, но и практика на основе актуальных направлений развития нанотехнологий: синтез квантовых точек на основе селенида цинка, наночастиц серебра, золота и диоксида титана, создание магнитных наночастиц и квантовых точек из графена.

Преподаватели расскажут, что такие элементы и материалы обладают повышенной прочностью и износостойкостью. Применять полученные материалы можно в авиастроении и автомобильной отрасли.

- В рамках программы старшеклассники освоят навыки научных исследований и проектной деятельности, а также детально изучат направление нанотехнологий, — рассказал Алексей Фурсин, руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы.

Как будут проходить занятия?

- продолжительность - четыре часа,

- по субботам в лабораториях химического анализа и нанотехнологий,

- учеников разделят на две группы по 14 человек,

- обучение бесплатно,

- подробная информация по телефону 8 (985) 769-33-56.