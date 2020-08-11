Губернатор Подмосковья дал поручение передать бытовую технику и велосипеды семьям, пострадавшим во время наводнения в Рузе

Правительство Московской области, как и было обещано, поддержало всех попавших в беду из-за разгула стихии. Фото: Денис Трудников

Помимо уже выплаченных денежных компенсаций, пострадавшие во время июльского разгула стихии жители Рузы получат от подмосковных властей ценные вещи. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поручил передать жителям подтопленных домов бытовую технику и велосипеды.

- Андрей Юрьевич Воробьев решил помочь детишкам - для них приобретены рюкзаки со школьными принадлежностями, новые велосипеды, - сообщил глава Рузского городского округа Николай Пархоменко. - Семьи, которые наиболее пострадали, получат ещё и новую бытовую технику, сегодня им переданы сертификаты.

По словам Пархоменко, сейчас техника хранится в администрации - людям, которые сейчас восстанавливают разрушенные дома, ее пока банально некуда ставить. Но как только они изъявят желание получить подарок от губернатора, технику тут же доставят и подключат.

- Мы делаем все возможное, чтобы поддержать каждого человека, попавшего в беду, - сказал глава муниципалитета.

Напомним, после интенсивных ливней 8 июля на окраине Рузы вышла из берегов река Городянка, подтопив множество участков. В итоге пострадали 24 дома. В них проживали более 80 человек, в том числе около 20 детей.

- У нас два мальчика, нам подарили два велосипеда, а также холодильник, микроволновку, телевизор, стиральную машину, - рассказала местная жительница Мария Кондрашина. - После этого потопа у нас ничего не осталось. Вся наша прежняя бытовая техника сейчас в ремонте, на диагностике.

Женщина сообщила, что сейчас семья живет на съемной квартире - ее полностью оплачивает администрация городского округа.

Напомним, какие выплаты были сделаны пострадавшим:

- Жителям 8 домов, не подлежащих восстановлению, получили до 2 млн рублей (за каждый дом).

- Жители частично поврежденных домов - по 300 тысяч рублей.

- Также были выплачены по 30-50 тыс руб на каждого члена семьи - в виде дополнительной экстренной помощи.

- Мы, как нам и обещали, получили от губернатора 2 млн рублей, а также единовременную помощь от муниципалитета, - подтверждает Мария Кондрашина.

- Спасибо за бытовую технику и велосипеды – это приятный сюрприз. Но больше все радует то, что нам оказывают помощь и скоро у нас будет новый дом, - говорит еще один пострадавший, Илья Шорин. - Сейчас разберем участок и начнем строить. Надеюсь, что уже в этом году завершим строительство, новые технологии позволяют это сделать.