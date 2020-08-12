Следующая станция - «Гольяново»! В спальный район метро придёт в ближайшие годы

Продление Арбатско-Покровской линии метро в Гольяново позволит значительно улучшить транспортное обслуживание жителей района
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Столичная подземка растёт. На одну станцию скоро расширится синяя ветка метро - Арбатско-Покровская. За конечной на востоке города «Щелковской» появится «Гольяново».
До 23 августа москвичи присылают свои замечания по проекту новой станции на сайте «Активный гражданин».
«Продление Арбатско-Покровской линии метро в Гольяново позволит значительно улучшить транспортное обслуживание жителей района, сократить время в пути, - сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская. - При этом существенно разгрузится наземный пассажирский транспорт и станция «Щелковская».
ГДЕ ПОСТРОЯТ
В северо-восточной части района Гольяново недалеко от жилых домов. Рядом, через Уссурийскую улицу, проложат подземные пешеходные переходы, совмещенные с входами в метро. Ближе к будущей станции перенесут действующие автобусные остановки.
КОГДА ОТКРОЮТ
Ориентировочно в 2023 году. До конца этого года планируют утвердить проект станции. А строительство может начаться уже в 2021-м.
ЧТО ЕЩЁ СДЕЛАЮТ
Вокруг станции благоустроят общественное пространство для пешеходов. Здесь поставят скамейки, навесы, высадят деревья и газоны.
Для навигации - яркие светодиодные светильники, дорожные знаки, информационные указатели.
Вдоль Уральской и Уссурийской улиц пройдет сеть велодорожек с парковками и пунктами проката.
Для автомобилистов и таксистов - стоянки на 840 мест.
В ЧЕМ ПОЛЬЗА ДЛЯ ПАССАЖИРОВ
Новой станцией смогут пользоваться около 60 тысяч жителей района ежедневно. Для 30 тысяч из них подземка окажется в шаговой доступности от дома.
Поездка в центр города и обратно сократится на 40 - 45 минут. Сейчас жители тратят это время добираясь до «Щелковской» автобусами.
Станция «Щелковская» после запуска «Гольяново» разгрузится примерно на 25%.
НА ЗАМЕТКУ
Задать вопросы консультантам и внести пожелания по проекту новой станции можно с помощью специальной формы в электронных общественных обсуждениях на сайте «Активный гражданин». Для участия нужно пройти регистрацию на сайте mos.ru. Все предложения жителей передадут разработчикам проекта.