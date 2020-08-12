Зеленый театр ВДНХ открывает сезон: Стас Пьеха, Наргиз и Александр Иванов из «Рондо»

Скоро в Зеленом театре ВДНХ начнутся концерты Фото: Михаил ФРОЛОВ

Популярные группы, стендап-комики, творческие встречи – таким будет новый сезон в Зеленом театре на ВДНХ. Первый концерт пройдет 14 августа. «КП» рассказывает, что ждет гостей, какие артисты выступят и где купить билеты.

Новый сезон продлится месяц и завершится 13 сентября. На все концерты нужно приобретать билеты и соблюдать масочный режим несмотря на то, что площадка расположена под открытым небом.

- Сезон обещает быть насыщенным. Зрителей ждет целый месяц выступлений любимых артистов и музыкантов, а также серия стендап-шоу с популярными комиками, — рассказали в пресс-службе ВДНХ.

Александр Иванов Фото: Борис КУДРЯВОВ

А также выступят стендап-комики. Юмористы обещают шоу-импровизацию. Это будет живой и актуальный разговор о жизни, людях и каждом из нас. Среди участников StandUp шоу заявлены Нурлан Сабуров, Руслан Белый, Стас Старовойтов, Гурам Амарян, Андрей Атлас, Евгений Чебатков, Павел Дедищев, Расул Чабдаров, Виктория Складчикова, Алексей Щербаков, Артем Винокур, Роман Косицын и Сергей Детков.

Стас Пьеха Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Конкретно

Расписание концертов в Зеленом театре ВДНХ:

- 14 августа в 19.00 - Александр Иванов, солист столичной рок-группы «Рондо». Концерт будет посвящен 35-летнему юбилею группы. Обязательно прозвучат хиты «Я буду помнить», «Боже, какой пустяк», «Я постелю тебе под ноги небо» и другие;

- 21 августа в 19.00 - группа «Моральный кодекс», которая отмечает в этом году 30-летний юбилей;

- 22 августа - StandUp шоу;

- 23 августа - StandUp шоу;

- 27 августа в 20.00 - Стас Пьеха, который прославился на «Фабрике Звезд» в этом году отмечает 15 лет творческой деятельности. Более того в августе у артиста и личный юбилей – ему исполнится 40 лет;

Наргиз Фото: Евгения ГУСЕВА

- 28 августа в 20.00 - Наргиз, финалистка шоу «Голос», подготовила много новых песен. А еще для зрителей она готовит авторскую кавер-версию на песню группы Scorpions «Still Loving You».

- 29 августа в 19.00 – группа «Воскресение» с концертом «Случилось лето в городе моем»;

- 30 августа в 19.00 – «Несчастный случай» с концертом «Столица радости моей»;

- 11 сентября - StandUp шоу;

- 12 сентября - StandUp шоу;

- 13 сентября - концерт пианиста и композитора Кирилла Рихтера.

Группа "Моральный кодекс" Фото: Михаил ФРОЛОВ

Где: проспект Мира, 119, стр. 545. Ближайшая станция метро «ВДНХ».

Когда: с 14 августа по 13 сентября 2020 года.

Стоимость: от 900 рублей, можно купить на сайте.