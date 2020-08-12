В Москве арестован блогер Андрей Пыж, снимающий закрытые объекты

Блогер Андрей Пыж Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Видеоблогера Андрея Пыжа обвиняют в незаконном получении сведений государственной тайны. Это статья Уголовного кодекса, по которой грозит до восьми лет колонии. 6 августа по просьбе следствия Мещанский районный суд Москвы поместил Пыжа в СИЗО на два месяца. Однако об аресте стало известно только сейчас, поскольку на это обратили внимание члены ОНК, которые наблюдают за условиями содержания заключенных.

Узнать обстоятельства дела блогера Андрея Пыжа не представляется возможным. Все дело в том, что оно засекречено, поскольку касается гостайны. Даже в картотеке судебных актов, к которой имеет доступ любой пользователь интернета, на деле блогера стоит пометка «Публикация запрещена». Однако из этой же базы следует, что молодой человек под следствием.

Андрей Пыж ведет на YouTube канал urbanturizm. У него чуть более 780 тысяч подписчиков. По мерками российского канала это достаточно хороший результат. При этом несколько популярных роликов на канале превысили отметку в два миллиона просмотров. Сам автор канала обозначал себя виртуальным ником МШ.

В своих видео МШ рассказывал о разных заброшенных локациях, занимается сталкерством, т.е. проникновением в запрещенные места. Пыж снял много роликов из Припяти и Чернобыля, а также проникал на уже закрытые предприятия по стране. При этом несколько лет назад он попадал в поле зрения силовиков. Тогда он пробрался в охраняемый коллектор под Санкт-Петербургом. Видео дошло до компетентных органов лишь спустя долгое время. Поэтому за истечением срока давности дело прекратили.

— Кто-то последний раз общался с ним 4 августа, кто-то говорит, что он еще 5 августа отвечал, — сообщили корреспондент kp.ru знакомый блогера, которые попросил не публиковать его имя. — Задержание мы связываем только с роликами Андрея. Недавно он снимал рядом с ЛАЭС-2 (строящаяся атомная станция в Ленинградской области — прим.ред.) и выложил видео с Горьковской станции (недостроенная атомная станция в Нижнем Новгороде — прим.ред.).