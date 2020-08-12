«Порт Дальний»: без пыли и шума

Фото взято из презентации «Подготовка к реализации проекта «Морской терминал «Порт Дальний»

На побережье Татарского пролива, близ порта Ванино будет построен новый морской терминал, ориентированный на экспортные поставки угля. Учитывая настороженное отношение людей к подобным проектам, инвестор – компания «А-Проперти» (основной владелец Элегического угольного комплекса в Якутии) – предложил местной администрации подписать специальный договор, в котором будут четко прописаны все его экологические и социальные обязательства. В части реализации природоохранных мер проект выглядит совершенно инновационным, и, как говорят в компании, перегрузка угля будет происходить «без шума и пыли».

Устранить, а не просто ослабить, любое негативное воздействие на окружающую среду и здоровье местных жителей призваны новейшие технологии пыле- и шумоподавления, которые используются на аналогичных терминалах в развитых странах. В частности, на складских площадках для хранения угля всегда будет «пасмурно» и «облачно»: в зимнее время природе будут помогать специальные снежные «пушки», чтобы уголь был прикрыт слоем снега и не раздувался ветром, а летом такую же задачу решат дождевальные машины.

Кроме того, сами площадки окружат пылеулавливающими и шумозащитными экранами высотой 15-20 метров, а уголь на склад из вагонов будет доставляться по закрытои конвеи ернои системе. Пылеуловителями обещают оснастить даже стрелы портовых кранов, с помощью которых «черное золото» станут загружать в трюмы кораблей. Позаботятся и о чистоте акватории порта: многоступенчатая система механической и биологической очистки сточных вод не позволит опасным веществам оказаться в море.

Столь продвинутая система защиты окружающей среды позволит расположить в непосредственной близости от терминала комфортную рекреационную зону – бассейновый комплекс, спортивные залы, обустроенный пляж, детские площадки и другие общественные пространства, где смогут отдыхать жители Ванино и Советской Гавани. За счет ООО «Порт Дальний» в бассейновом и спортивном комплексах смогут проводить реабилитационное лечение дети и пенсионеры.

Создание такой территории здоровья и отдыха входит в основную «дорожную карту» проекта, и без неё «Порт Дальний» построен не будет – это обязательное условие. Помимо этого, инвестор проведет масштабные работы по озеленению территории мыса Веселый, все свободные от застройки площадки будут засажены деревьями и кустарниками, а вдоль защитных экранов высадят целые лесополосы – как вдоль автомобильных дорог.

В числе прочих социальных обязательств строителей «Порта Дальний» стоит отметить помощь в сносе аварийных зданий, прокладку новой теплотрассы для детского сада и другие «полезные мелочи», несомненно, важные для муниципалитетов. На «социалку» инвестор уже начал тратить десятки млн рублей, хотя сама стройка пока не началась: проект находится на стадии инженерно-геологических исследований.

Общий же объем инвестиций в строительство порта и инфраструктурных объектов первой очереди составит более 15 млрд руб., и переоценить значимость этого проекта – не только для региона, но и для страны в целом – сложно. Это, во-первых, ещё одни современные, презентабельные «ворота» для продвижения российского экспорта в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. А во-вторых, налоги в бюджеты всех уровней и, конечно, новые рабочие места.

Надо сказать, что «Порт Дальний» – не единственный проект по созданию экологически безопасной, «защищенной» перевалки угля в России. Ранее компания СУЭК объявила о кардинальном переоснащении в таком же ключе терминала «Малый Порт» в Находке. Объем инвестиций в портовую инфраструктуру Находки еще более внушительный – 2,1 млрд руб. Однако и результаты впечатляют: только установка новых портальных кранов привела к снижению пыльных выбросов в 20 раз.

Для России это не просто новые экспортные возможности, но и часть имиджа на мировом рынке, говорят представители угольной отрасли. Ведь, заходя в наши порты, капитаны иностранных судов должны видеть и понимать, что их встречает не только богатая сырьевыми ресурсами, но и экономически развитая и экологически ответственная страна. «Порт Дальний» должен стать для России одной из таких «витрин».