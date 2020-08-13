Ветхие пятиэтажки в Москве расселят в три этапа

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Столичная мэрия опубликовала сроки переезда по программе реновации. Даты выбирали в первую очередь в зависимости от того, есть ли рядом со сносимыми пятиэтажками свободные участки. Для тех, кто переезжает из старых домов в современные комфортные квартиры, постарались ускорить новоселье. Поэтому для первого этапа подобрали удобные для строительства площадки. На них меньше требуется перекладка инженерных коммуникаций.

Подробнее об этапах и сроках переселения рассказали на пресс-конференции в Информационном центре правительства Москвы руководители столичных департаментов, Москомархитектуры и Фонда реновации Москвы.

БЕСКОНЕЧНОЙ СТРОЙКИ НЕ БУДЕТ

Составителям графика реновации пришлось попотеть. Ведь для каждого дома нужно было учесть сразу несколько требований - градостроительное проектирование, строительные и санитарные нормы и правила, безопасность, транспортную доступность и парковки. К тому же город не должен превратиться в одну бесконечную стройку. Разбивка реновации на этапы как раз гарантирует, что этого не случится.

Хрущёвки будут расселять так:

- Первый этап - с 2020 по 2024 годы. Из 930 домов уедут в новостройки почти 170 тысяч москвичей. Это около 17% от общего списка адресов;

- Второй этап - с 2025 по 2028 годы. Из более чем 1630 домов перевезут порядка 330 тысяч москвичей;

- Третий этап - с 2029 по 2032 годы. Из более 1800 домов переселят около 380 тысяч человек.

В зависимости от проектирования и строительства домов даты новоселья могут немного поменяться.

В списке не указаны сроки переселения 688 домов. По этим адресам дорабатывают градостроительную документацию. «Жителям отдельно сообщат о сроках переезда после ее утверждения, но не позже конца первого квартала 2021 года, - заверил руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин. - Никакого четвёртого этапа для них не будет. Эти дома планируется в дальнейшем вносить в один из подходящих для них трёх этапов».

Руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

БОЛЬШЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДЛЯ ВЫБОРА

На втором и третьем этапах реновации построят больше «социалки» и нежилых строений для комфортной жизни в районе.

- Те, кто попал в первую волну переселения, несколько выигрывают во времени, - сказал Сергей Левкин. - Однако переезжающие во время второго и третьего этапов получат больше возможностей для переезда и выбора квартиры в домах ближе к своим пятиэтажкам. Для них будут строиться уже сформированные комфортные урбан-блоки, со всей инфраструктурой, дорогами, социалкой. Везде на месте сноса старых зданий создаётся более благоприятная городская среда. Мы планируем завершить реновацию в 2032 году или даже чуть раньше.

Кстати, несмотря на пандемию, важная для города программа не остановилась ни на один день. Все время продолжалось проектирование новых домов, подбор стартовых площадок, строительство зданий, находившихся в высокой степени готовности.

Для удобства переселенцев ещё и специальный онлайн-сервис разработали. С его помощью жители смогут узнавать оперативные новости о своём доме.

«Конкретные сроки переселения им сообщат по электронной почте и в личных кабинетах на сайте мэрии через электронный сервис, - рассказал заместитель руководителя столичного департамента имущества Антон Сорокин. - Мы уже его опробовали, жители четырёх пятиэтажек получили такие письма. В ближайшее время сервис начнёт работать и в остальных районах реновации».

КВАРТИРЫ В СВОЁМ КВАРТАЛЕ

Переселение будет проводиться в границах привычного для жителей района. В Новой Москве и Зеленограде - в границах округа. Чаще всего новые квартиры дают в том же квартале. Такое решение ранее принял мэр Сергей Собянин. Все по-прежнему остается рядом - и родная школа, и детсад, и места отдыха, и магазины. К тому же их станет ещё больше. Каждый район преобразится и станет красивее, удобнее и лучше.

«В выигрыше будут не только сами участники реновации, но жители соседних домов, которые не попали в программу, - подчеркнул первый заместитель директора Фонда реновации Москвы Владимир Дворецкий. - Мы понимаем, что стройка рядом с заселенными зданиями приносит беспокойство, поэтому огромное внимание уделяем культуре производства и соблюдению правил, например, закона о тишине. После завершения комплексной реновации квартала жители получат новое благоустройство, инженерные сети. При этом увеличится и стоимость их жилья».

Реновация - это не только строительство домов, но и дополнительной инфраструктуры. В большинстве случаев параллельно со строительством жилья.

«По проектам планировки территории в кварталах реновации появятся 125 детских садов, 89 школ, 22 учебных комплекса, где детские сады и учебные классы располагаются под одной крышей, 31 поликлиника, 54 физкультурно-оздоровительных комплексов», - сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

«Для каждого квартала реновации разрабатываются комплексные схемы инженерного обеспечения, - сказал заместитель руководителя Департамента строительства Москвы Александр Ломакин. - Они позволят правильно спланировать подключение домов к инженерной инфраструктуре, производить прокладку инженерных коммуникаций сразу с учетом перспективного развития каждого квартала, а также минимизировать неудобства при проведении строительных работ для жителей района».

НА ЗАМЕТКУ

Заходи и живи!

Стандарты реновации независимо от этапов расселения остаются. Например, жилплощадь новосёлы получают исходя из принципов равнозначности. То есть комнаты в новых квартирах меньше не станут. А общий метраж по предложению мэра Сергея Собянина вырастет за счет просторных кухонь, санузлов, коридоров и балконов, лоджий. Это гарантирует, что никого из участников программы не обидят.

Квартиры в новом доме, построенном по программе реновации на Изюмской улице в Южном Бутове. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ещё один плюс - переселенцу предложат несколько вариантов будущей квартиры. При желании можно купить дополнительные метры. А каждая квартира - конфетка! Чистовая отделка, обои на стенах в комнатах, плитка в санузле, на полах ламинат или керамогранит, есть необходимая сантехника, двери, светильники, выключатели и розетки - заходи и живи!

В каждом доме используются новые технологии. Это по сути смарт-жилье с «умными» счетчиками воды и электричества, тепла, передающими данные автоматически по Wi-Fi.

А КАК У НИХ?

Во многих странах власти по-разному занимаются обновлением старого жилья:

- В Германии проводилась одна из образцовых программ реновации. Хотя и ее критиковали за снос незаполненных жильцами еще крепких зданий вместо восстановления старых.

- В Японии во время реконструкции Токио сломали немало исторических зданий. Кстати, в Москве под реновацию не попало ни одно сооружение, обладающее культурной ценностью. Наоборот, все такие дома будут сохранены, капитально отремонтированы и приспособлены под нужды районов.

- В Китае в Пекине обновление ветхого жилья тянется уже более 70 лет. При этом сносят целые кварталы независимо от того, в хорошем состоянии в нем дома или в аварийном.

- В Бразилии в Рио-де-Жанейро только 10 процентов жителей поддержали программу реконструкции своих домов. В Москве за расселение проголосовали более 70 процентов собственников и нанимателей. При этом можно в любой момент отказаться от участия в реновации.

- В Москве стартовавшая программа реновации не имеет на сегодня аналогов в мире ни по масштабности, ни по социальным задачам, ни по показателям комфорта. Например, по сравнению с Европой в Москве застроенность кварталов в 1,7 раза ниже, ширина дворов в 1,4 раза больше (36 метров в столице против 20 метров в европейских городах). Площадь озеленения обошла аналогичные показатели в Европе вдвое.

ГЛАС НАРОДА

Проекты выбрали на публичных слушаниях

С первого дня программа реновации создается городскими властями вместе с жителями. Голосование по включению домов в список расселения проводилось и через онлайн-систему «Активный гражданин», и лично в центрах госуслуг «Мои документы». Активность участников значительно превысила ожидания - всего собственники и наниматели 241 тысячи квартир (71 процент).

Важно! Вся программа добровольная. Жильцы сами голосовали за включение своих домов в реновацию.

Своё мнение горожане высказывают и на публичных слушаниях проектов кварталов. Часто местные жители более детально и подробно знают, чего не хватает у них в районе, и предлагают свои идеи для создания более комфортной городской среды. Это позволяет им участвовать в управлении городом. Народные предложения учитывали при окончательном проектировании районов.

Обратная связь работает и во время переселения. Для новосёлов открываются информационные центры. Там можно получить ответы на все вопросы, связанные с переездами, ордерами, оформлением документов.

ИДИ И СМОТРИ

Полный список адресов со сроками переселения - на портале мэра Москвы.

ЦИФРЫ

Сегодня в Москве по программе реновации переселены и пока переселяются порядка 25 тысяч человек.

Для них построено 60 новых домов. Еще 172 дома с общей площадью 2,5 млн. кв. м. - строятся.

На расселении находятся 155 домов, из которых 27 уже полностью расселены и снесены.

За три года программы выбрали 453 стартовые площадки для будущих новостроек.

Всего в реновации участвуют 5 174 дома. В них проживает около 1 миллион москвичей. Срок выполнения программы – 15 лет.

ПАРКОВОК И ДОРОГ СТАНЕТ БОЛЬШЕ

Реновация решит и транспортные проблемы. «За все время выполнения программы будет построено 160 километров новых дорог, - сообщила Юлиана Княжевская. - Причём это не только внутриквартальные проезды, но и крупные дороги».

Новые дома будут ближе к метро, МЦК и автобусным остановкам. Рядом с будущими многоэтажками уже работают станции МЦД или они планируются к запуску в ближайшее после переселения время. А водителям личных авто найдётся свободное место для парковки. Бесплатных мест на открытых стоянках в обновлённых кварталах реновации станет больше на 10 - 15 процентов. Рядом с домами построят также подземные и многоуровневые паркинги.

ВОПРОС РЕБРОМ

«Почему мой дом попал во вторую очередь?»

На сроки переселения повлияли одна или сразу несколько причин:

1. Наличие свободных земельных участков максимально близко к сносимым домам. Если таких площадок пока нет, то хрущевку могли перенести во второй или третий этап расселения.

2. Градостроительные ограничения в районах реновации. Например, рядом с домами проходят сложные коммуникации, на перенос которых потребуется немало времени.

3. Необходимость выделить для переселенцев определённые по метражу или количеству комнат квартиры. Если подходящих новостроек ещё нет, то сроки расселения могут продлиться. При этом учитывают и требования по квартирографии для проживающих в пятиэтажках очередников, жильцов коммуналок и общежитий, инвалидов. Их жилищные условия должны улучшиться во время реновации.