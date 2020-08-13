Где в Москве можно заниматься воркаутом: 90 площадок в парках

По всей Москве расположены десятки современных площадок для занятий силовыми упражнениями на свежем воздухе. Фото: Кристина БРАЖНИКОВА

Заниматься спортом под открытым небом можно в столичных парках. Уже оборудовано более 90 площадок. Все желающие могут в любое время прийти и развить гибкость тела, укрепить основные группы мышц и отработать боксерские приемы. Для этого есть комфортные воркаут-зоны с брусьями, турниками и другими тренажерами.

- Позаниматься спортом под открытым небом приглашают, например, «Сокольники» и «Музеон», Таганский, Лианозовский и Бабушкинский парки, — отметила Наталья Сергунина, заммэра Москвы.

Сокольники

Здесь расположили 16 воркаут-комплексов и пять площадок с функциональными тренажерами. Самая большая находится в южной части парка (возле Путяевского пруда). На площадке лавочки для пресса, комплекс турников «Кенгуру», гнутые двойные брусья, двухуровневый классический рукоход.

На площадке лавочки для пресса, комплекс турников «Кенгуру»

Воронцово

На территории усадьбы расположены три воркаут-площадки:

- на Северной аллее у храма Живоначальной Троицы,

- у Большого пруда со стороны стелы,

- на территории парка аттракционов «Алиса в стране чудес».

На территории усадьбы расположены три воркаут-площадки

Здесь установлены каскады турников для отжиманий и подтягиваний, шведские стенки, брусья разной высоты, гимнастические снаряды. На площадке на Северной аллее каждую субботу (с 13.00 до 14.00) проводят бесплатные мастер-классы по боксу.

Царицыно

В музее-заповеднике есть две площадки, которые открыты ежедневно с 6.00 до 0.00:

- гимнастическая зона с турниками и брусьями, находится у КПП № 5,

- спортивная, расположена рядом с КПП № 3. Она оборудована специальными тренажерами для людей в возрасте от 60 лет.

Детский парк имени Прямикова

Юные атлеты смогут заниматься на спортивной площадке с гимнастическими снарядами и уличными тренажерами. Снаряды рассчитаны на детей от 12 лет. Здесь установлены скамья для скручиваний, тренажеры «велосипед» и «шагоход».

Юные атлеты смогут заниматься на спортивной площадке с гимнастическими снарядами и уличными тренажерами

У прудов «Радуга»

Площадка под навесом, поэтому тренировки можно проводить даже в дождливую погоду. Здесь есть разноширокие и параллельные брусья, спортивные снаряды для людей с особенностями здоровья.

В каких еще парках можно заняться спортом:

— Бабушкинский парк;

— парк у Джамгаровского пруда;

— сквер по Олонецкому проезду;

— ландшафтный парк «Митино»;

— Измайловский парк;

— Нескучный сад;

— парк искусств «Музеон»;

— парк «Красная Пресня»;

— зона отдыха «Красногвардейские пруды»;

— Таганский парк;

— парк «Северное Тушино»;

— зона отдыха «Левобережье»;

— сад имени Баумана;

— парк «Кузьминки»;

— парк «Ходынское поле»;

— озелененная территория между Шипиловский проездом и Каширским шоссе;

— парк «Садовники»;

— Перовский парк;

— Лианозовский парк.

Покатаемся на скейтах и роликах

Этим летом в 14 парках оборудовали современные площадки, где можно покататься на скейтах, роликах, самокатах. Доступны веревочные городки, беговые клубы, для детей проводят бесплатные творческие и образовательные занятия.

Бесплатные тренировки

- в Измайловском парке проводят занятия по аэробике,

- в саду имени Баумана проводят древнекитайскую гимнастику цигун.