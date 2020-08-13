Евдокия Лучезарнова: О сути воровства и способах его избежать

Евдокия Лучезарнова, философ и писатель

На самом деле, воровство способно лишить вас не только «нажитого непосильным трудом», но и энергии, эмоций, разума и даже полностью разрушить вашу жизнь. В роли вора при этом может выступать как посторонний или близкий человек, так и вы сами.

Философ и писатель Евдокия Лучезарнова раскрыла нашему корреспонденту различные грани понятия «воровство» и объяснила, как правильно действовать, чтобы искоренить это явление в своей жизни.

– В чём суть понятия «воровство» с вашей точки зрения, и что толкает людей к этому?

– Украсть можно всё, что угодно, не только предметы, деньги, еду, одежду, но даже жизнь: если поработить какое-то существо, оно будет жить твоей жизнью. Красть можно как у других, так и у себя. Один из самых распространённых видов воровства – кража энергии. У каждого из нас есть свой личный запас энергии, но к нему прилагается и часть общего энергетического запаса. Не ворует тот, кто приступает к общему только тогда, когда закончится своё. Если у вас есть собственная энергия для решения проблемы, но вы переходите от личной энергии к общей, вы совершаете воровство.

На воровство людей может толкать как личная корысть, так и отсутствие понимания, что значит воровство в его глобальном значении. К воровству также могут подталкивать те, у кого воруют. Люди делятся на два типа: одни готовы потерять, другие готовы только забирать и ни с чем не расставаться. Получается, что в воровстве участвуют и те, и другие, но с разных сторон. Одни заведомо потворствуют вору, так как с готовностью отдают своё, а вторые сами становятся ворами, потому что не отдают ничего своего и присваивают чужое.

– Вы упоминали, что человек может красть у самого себя. Что Вы имели в виду?

– Всё просто: когда ты начинаешь красть собственное здоровье, часть собственной жизни. Ты понимаешь, что это плохо, что тебе это не нужно. Однако, если никто не видит, ты упорно тянешься за лишним кусочком масла или, наоборот, отдаёшь другому то, что предназначалось лично тебе. Это самый очевидный пример воровства у себя, но есть и другие.

Воровство – это проведение природных, планетарных связей через мозг. Именно человеческий мозг участвует в самом большом воровстве. Допустим, вы услышали чью-то мысль, которая вам очень понравилась. Она вошла в ваш мозг и начинает проходить по извилинам. А когда она, наконец, выходит в мир, переработанная вами, то, как правило, она ухудшается – упрощается и становится более плоской. Получается, мы другим отдаём много хуже, чем взяли себе. Как результат – мы совершили воровство, причём не только у других, но и у самих себя.

Человеческий мозг всегда пытается себя оправдать: в него заложена формула «я хороший». Если «я хороший, то я имею больше прав, чем окружающие меня люди, а значит, имею возможность что-то взять для себя и использовать на свои нужды, невзирая на других людей». Мозг начинает вбирать в себя то, что ему не принадлежит, и очень долго хранит это внутри себя – произошло воровство собственной умственной программы, собственной развёртки мозга, так как вы заняли его чужим и не нужным, а на своё ни времени, ни сил уже не хватает.

– Возможны ли отношения с людьми без воровства с обеих сторон?

– В глобальном смысле, суть воровства – в разрушении кого-либо или чего-либо. Когда кто-то теряет что-то ему необходимое – это называется воровством. Но если мы теряем по доброй воле – ту часть, которая нам не нужна, воровства не происходит, а происходит отдача. Если мы заведомо настроимся не на «потерю», а на «отдачу», наш мозг будет взаимодействовать только с теми, кто не разрушит нашу программу, а будет нас дополнять, развивая при этом свою программу. Мы будем взаимодополнять друг друга. В этом случае воровства не произойдёт.

Кто такие «друзья»? Это люди, которые, не разрушая взаимной траектории, начинают переплетаться друг с другом и идут в одном направлении благодаря общему энергопакету. Они никогда не мешают друг другу.

– Так как же научиться избегать воровства в своей жизни?

– Для облегчения взаимодействия с темой воровства, могу порекомендовать каждому овладеть Ритмометодом, позволяющим управлять событиями своей жизни. Прежде чем что-либо сделать – потерять или найти, воспользуйтесь данной мной методикой и сделайте знаком тот предмет, который сейчас перед вами. Затем, анализируя выстроенные знаки, вы поймёте, ваш он или не ваш. Знаки помогут вам узнать, что есть истинно ваше, а значит, его нужно беречь.

Самое главное, не потворствуйте воровству ни в ту, ни в другую сторону. Эта жизнь так устроена: чтобы привнести в неё какое-то событие, под него нужно заранее освободить место. Возможно, вам нужно попрощаться с чем-то старым, отжившим и уже не нужным, поэтому, когда кто-то заберёт это, вы вздохнёте с облегчением и поблагодарите его. Чтобы избежать воровства, вы должны с лёгкостью отдавать всё ненужное, не позволять забирать у вас нужное и самому не брать того, что вам не принадлежит.

И помните: в любой момент, когда вы что-то потеряли или нашли, проанализируйте знаки и только тогда принимайте решение, расставаться с этим окончательно или, напротив, принять подошедшее в свою жизнь. Развить навыки понимания знаков и собственной интуиции вам помогут соответствующие Ритмомеры.