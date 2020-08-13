В бывшей промзоне "Братцево" в Москве построят новый городской квартал

По проекту в "Братцево" появится новый городской квартал. Фото: mos.ru

Заброшенные столичные промзоны превращаются в комфортные жилые кварталы. Во многих из них сегодня строятся современные квартиры, офисы, дороги, школы и парки.

"Еще недавно в Москве насчитывалось более 200 промзон, которые занимали примерно 17% площади города в "старых" границах, - сказал сегодня, 13 августа, мэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра реорганизации промышленной зоны "Братцево". - Но за последние десятилетия промышленность стала более компактной, изменилась структура занятости, и такое количество промзон городу больше не нужно. Но и просто застроить промзоны новыми спальными районами будет категорически неправильно".

По его словам, на месте бывших промзон нужно создавать кварталы комплексной и сбалансированной застройки. Рабочих мест в этих районах должно открываться ещё больше, чем раньше. И это уже происходит во многих округах столицы (см. "Цифры").

"Реорганизация промзоны "Братцево" – хороший пример сбалансированной застройки, - отметил мэр. - Здесь одновременно строилось жилье, торговые объекты, технопарк, сделано качественное благоустройство".

ГДЕ НАХОДИТСЯ

Промзона "Братцево" разместилась на Ленинградском шоссе – в районах Войковский и Головинский. В этом месте нет проблем с транспортом и экологией. Рядом - станции метро и МЦК "Водный стадион" и "Балтийская", Химкинское водохранилище и большие городские парки. А примерно в двух километрах отсюда - Северный речной вокзал с парком. Его открытие после реставрация планируется в конце этого лета.

Более полувека в промзоне работал завод строительных конструкций (Механический завод № 2 Спецстроя России). Цеха закрылись в 1995 году. Затем строительный концерн "Крост" выкупил эти земли и занялся реконструкцией.

ЧТО СТРОЯТ

По проекту в "Братцево" появится новый городской квартал. В нем смогут жить 5 - 6 тысяч человек. Здесь создадут 1,5 тысячи новых рабочих мест.

Сейчас в будущем квартале на улице Адмирала Макарова достраивают жилой комплекс "Невский" на 2 000 квартир. Из семи корпусов под заселение готовы пять. Более 1 300 семей уже въехали в новые квартиры или пока делают ремонт. Остальные корпуса сдадут в 2022 году.

В комплексе открылась торговая галерея "Невский причал" площадью 15,65 тысяч квадратных метров с парковкой, супермаркетом, рестораном и кафе, аптекой, отделениями банков, салоном красоты и танцевальной школой. Несмотря на пандемию, все они работают после временных ограничений. Город помог им, как и многим столичным предпринимателям, скидками на аренду.

ФИШКИ

В новом квартале откроют:

- для работы - технопарк, специализирующийся на инновационных проектах в архитектуре, строительстве и индустрии строительных материалов. В нем уже построили проектно-технологический институт с лабораториями и гостиницу в 22 этажа;

- для отдыха - обновлённую набережную Головинского канала. Водоём очистили, укрепилиберега, запустили в канал рыбу и раков. Вдоль берега - спортивные и детские площадки, контактный мини-зоопарк и ледяной грот – копия Ледяной пещеры парка "Зарядье".

Полностью жилой квартал в бывшей промзоне "Братцево" построят в ближайшие два года.

ЦИФРЫ

В 2010 году в Москве находилось порядка 200 промзон общей площадью 18 800 гектаров.

К 2020 году из них решили полностью перестроить порядка 13 000 гектаров. При этом 4,7 тысячи гектаров обновят полностью и 7,8 тысяч гектаров - частично.

В построенных в промзонах после 2010 года кварталах уже живет 500 - 700 тысяч человек. Здесь создано 500 тысяч новых рабочих мест.

В 2020 году на месте бывших промышленных земель планируют построить 3,85 миллионов квадратных метров недвижимости, в том числе порядка 1,88 миллионов "квадратов" жилья.