В Москве ближайшие месяцы придется продолжать носить маски

В ближайшие месяцы жителям и гостям Москвы в общественных местах будет необходимо по прежнему продолжать носить средства защиты. Фото: Иван МАКЕЕВ

В ближайшие месяцы жителям и гостям Москвы в общественных местах будет необходимо по прежнему продолжать носить средства защиты. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин в эфире «Россия 24». Ведущий спросил его о планах города на ближайшее время:

— План нормально работать, жить полноценной жизнью и конечно, быть осторожными. Нам придется ближайшие месяцы соблюдать требования Роспотребнадзора по средствам индивидуальной защиты. Ими придется пользоваться на предприятиях, в офисах, защищать себя и окружающих. Это непременное условие и залог работы ех наших предприятий, — заявил Сергей Собянин.

Мэр Москвы сообщил, что уже сегодня видна проблема с нарастанием ОРВИ, гриппа, сезонной пневмонии. Чтобы минимизировать наложение одной проблемы на другую необходимо более массовая прививка от гриппа, чем была в прошедшие года, и может быть, более ускоренная по времени.

— Особенно это касается школьников. Их около 1,4 млн в столице и через них возможно быстрое распространение инфекций, — добавил мэр.

Напомним, обязательное ношение масок и перчаток в общественных местах, например, магазинах, транспорте и учреждениях культуры — одна из немногих ограничительных мер, которая продолжает действовать в Москве из-за пандемии коронавируса.

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