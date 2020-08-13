Новые правила работы школ в Москве в 2020 году: линеек не будет, но на уроки можно без масок

Будут определенные требования к работе школ: усиленная дезинфекция, термометрия при входе в школу, наблюдение за состоянием учителей и учащихся, ограничение по передвижению внутри школы. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Никаких массовых мероприятия в школах в честь праздника 1 Сентября в 2020 году в Москве не будет. Переносить начало учебного года не станут. Об этом 13 августа рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

— Будут определенные требования к работе школ: усиленная дезинфекция, термометрия при входе в школу, наблюдение за состоянием учителей и учащихся, ограничение по передвижению внутри школы. Учащиеся должны заниматься в одном классе и переходить в другой по мере необходимости. Например, если есть специальные занятия — кабинет химии, физики, — рассказал Сергей Собянин о новых правилах работы школ в Москве в 2020 году.

Столовые также планируется перевести на особый режим работы. Но в чем он заключается, глава города не уточнил. Будут и прочие мероприятия и правила работы школ в Москве. О них расскажут родителям и учителям перед началом учебного года.

— Ничего кардинально страшного происходить там не будет. Есть соответствующее постановление Роспотребнадзора, которое утвердило специальные СанПиНы по работе школ. Там четко все прописано. Приказы доведены до системы образования, — добавил глава города.

Когда речь заходит о новых правилах работы школ в Москве в 2020 году, большинство интересуются — надо ли учащимся сидеть в масках? По правилам этого можно не делать. Однако если сам ребенок или его родители будут настаивать на ношении средств защиты, то это не запрещено. К учителям также нет никаких требований по поводу ношения масок. Однако мэр не исключил, что в будущем правила могут измениться.

— Все будет зависеть от эпидемиологической ситуации, администрации школы. Но на уровне СанПиНов таких требований сегодня нет. Но учителя, конечно, тоже должны защищаться. Скорее всего, если у нас будут объемы вакцины, мы предложим учителям пройти вакцинацию от коронавируса, ведь контактов у них много, они в зоне риска, — отметил глава города.

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