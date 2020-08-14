Объезжая столичные пробки: мотоэкскурсии в Москве

О том, что есть в столице такая забава, как мотоэккурсии, Анастасия узнала случайно. И не пожалела Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Ну что, по коням и поехали! - скомандовал байкер-экскурсовод и принялся доставать из багажника обмундирование.

Шлем, непродуваемая куртка, одноразовая маска.

- Коронавируса даже мотоциклисты боятся. Так что, пожалуйста, надевайте! Еще есть дождевик. По нынешней августовской погоде — самое то!

Я уже представила себе бесформенный одноразовый плащ. Но у мотоциклистов дождевик выглядит иначе. Похож на стильный горнолыжный комбинезон. Не понадобился: с погодой повезло.

ПРОБКИ? НЕТ, НЕ СЛЫШАЛИ!

О том, что есть в столице такая забава, как мотоэккурсии, я узнала случайно. Стоя в пробке на МКАДе, заметила целый караван мотоциклов со счастливыми пассажирками. Девушки громко смеялись, поднимали руки вверх (почти как в фильме «Титаник»). Обычно подружки байкеров так себя не ведут. Присмотрелась и заметила на мотоциклах объявление: «Мотоэкскурсии по Москве». А чего бы не попробовать!

Поисковая система выдала несколько предложений. Экскурсии на любой вкус от двадцатиминутных до поездок из столицы в Подмосковье и даже по Золотому кольцу. Я на первый раз решила ограничиться Москвой и выбрала тур по набережным. Время в пути: два часа. Маршрут: ВДНХ, Мясницкая, Кремль, Храм Христа Спасителя, «Москва Сити». Неужели все это можно успеть за 120 минут? Пробки же! Вот и проверю.

Корреспондент «Комсомолки» прокатилась по Москве с гидом на байке Фото: Михаил ФРОЛОВ

Место сбора ВДНХ.

- Для кого-то ВДНХ — это любимый парк. А для байкеров — культовое место, - рассказывает мой гид Георгий Самойлов. - Именно тут шесть лет назад и появилась идея проводить мотоэкскурсии. Раньше мы просто стояли у входа и катали всех желающих.

- А как же Воробьевы горы? Разве не там главная тусовка мотоциклистов.

- В Москве, так уж сложилось, две байкерские тусовки: ВДНХ и Воробьевы горы. Мы - ребята с ВДНХ. А с Воробьевыми сейчас все плохо. Еще прошлым летом смотровая была частью почти всех наших экскурсий. А сейчас мы туда людей не возим. Понаставили запрещающие парковку знаки, а заезд на смотровую загородили клумбами. Нарушителей круглые сутки гоняет полиция. Так что мы туда не суемся, уважаем правила.

Что ж, поедем по дозволенному маршруту. На часах ровно 13.00 — разгар обеденного часа-пик. Едва мы тронулись с места, как московские дороги встретили нас традиционными пробками.

- Ну это ничего! Мы между рядами. Читали инструктаж на нашем сайте?

- Нет, - честно призналась я.

- Ничего сложно. Держитесь за ручки и сидите ровно без наклонов в стороны…

Едва договорив до конца эту фразу, Георгий нырнул в узкий промежуток между крайним левым и соседним автомобильным рядом. Я вцепилась в ручки и тут же пожалела, что не надела перчатки. Многие автомобилисты, заметив нас, двигались в стороны, уступая дорогу. Георгий в знак вежливости поднимал правую руку вверх. Такое у мотоциклистов «спасибо». Замерев от страха, я боялась даже пошевельнуться. А заметив пару грузовиков, между которыми нам предстояло нырнуть, затаила дыхание. И выдохнула, только когда на уровне моей головы промелькнуло зеркало заднего вида груженной коробками «Газели». Уже через пару минут я сбилась со счета, какое количество машин, скучающих в заторе, мы оставили за спиной. А еще через пять минут страх как рукой сняло.

- Круто! - кричала я в шлем мотоэкскурсоводу, а тот еще успевал рассказывать про достопримечательности.

От самой экскурсии не стоит ждать эксклюзивных краеведческих фактов. Зато можно узнать про ночную жизнь.

- Вот в этом кафе на Пречистенке каждую ночь фееричные вечеринки. Атмосфера очень дружелюбная, люди выходят на тротуар и танцуют. И на улицу Большая Дмитровка лучше приезжать ночью. Здесь просто необыкновенные фонари. Лучше один раз увидеть. Так что попробуйте в следующий раз наши вечерние туры. А лучше закажите «Ночную байкерскую», даже в бар заедем, где собираются настоящие мотоциклисты. Угостим вас чаем, который байкеры пьют из пивных кружек...

- Алкогольный коктейль?

- Нет. Травяной чай.

Москвичи, которые опаздывают в аэропорты, часто пользуются услугами мототакси Фото: Михаил ФРОЛОВ

ДЕВОЧКАМ КАТАТЬСЯ, МАЛЬЧИКАМ СТЕСНЯТЬСЯ!

За разговорами незаметно пролетели два часа. Такой Москвы я точно еще не видела. С заднего сиденья мотоцикла знакомые улицы показались просторнее.

Про страх в конце поездки я забыла окончательно. Как те девчонки с МКАДа, размахивала руками, ловя воздух, и хохотала. Из минусов: непривычный едкий запах выхлопных газов.

- Как вы этим дышите? - спрашиваю у Георгия.

- Принюхались. Так пахнет Мотомосква. А тут ее сердце….

Мы заехали на смотровую набережной Тараса Шевченко, откуда, пожалуй, лучший вид на высотки «Москва Сити». На въезде грозный шлагбаум, но, как и пробки, он нам оказался не страшен. Георгий ловко проехал по узкой дорожке, словно оставленной тут для мотоциклов.

За разговорами незаметно пролетели два часа Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Ну а теперь фото!- скомандовал байкер.

Впрочем, можно было и не предлагать. В моей руке уже был телефон, и я вовсю пыталась уместить в кадр меня, мотоцикл и башни высоток.

- У нас часто заказывают экскурсии с профессиональным фотографом. Эти ребята стоят дороже самих покатушек. Но девушкам нравятся хорошие снимки.

- А почему девушкам? Парни не ездят на мотоэкскурсии?

- Редко. Они часто просто стесняются. Таков уж стереотип. Вместе с байкером должна ехать девушка. Они -главные клиентки. Два наших пилота вот так на экскурсиях нашли свои вторые половинки. Уже свадьбы сыграли, вот-вот дети родятся. Хотя, признаться, мы против знакомств с клиентами. Но от судьбы даже на мотоцикле не уехать!

Мотоэкскурсии для байкеров, скорее, хобби и отдушина и только потом дополнительный заработок.

- Я, например, офицер в отставке, - говорит на прощание Георгий. - Педагог в кадетском классе. А на летних каникулах провожу мотоэкскурсии. Остальные ребята тоже все с профессиями. Вот такая московская моторомантика, если хотите.

Ну а теперь фото! Фото: Михаил ФРОЛОВ

ЧТО ПОЧЕМ?

Цены на мотоэкскурси зависят от маршрута.

Самая недорогая, 20 минут — от 1000 руб.

Часовая поездка — от 2500 руб.

Поездка в Сергеев Посад — от 5000 руб.

Трехдневный мототур в Санкт-Петербург и обратно в Москву — 25 000 руб.

Фото на мобильный телефон - бесплатно.

КСТАТИ

Москвичи, которые опаздывают в аэропорты, часто пользуются услугами мототакси. До Внуково и Шереметьево можно доехать за 3000 рублей. До Домодедово чуть дороже — от 4000 рублей. На всех мототакси есть специальные крепления для перевозки чемоданов любых габаритов.