Собянин поблагодарил волонтеров за работу в дни пандемии

Сергей Собянин поблагодарил московских волонтеров за помощь. Фото: Агентство городских новостей "Москва"

Многих москвичей коронавирус заставил этой весной уйти в самоизоляцию. Но в самый разгар пандемии на выручку домашним "сидельцам" пришли тысячи волонтеров. Каждый день они доставляли продукты, выгуливали собак, приносили лекарства, выполняли разные поручения, словом, помогали горожанам во всем, в чем требовалось.

"В наиболее тяжелые дни пандемии московские волонтеры проявили себя как огромная сила добра, - сказал мэр Москвы Сергей Собянин сегодня, 14 августа, на встрече с волонтерами, представителями благотворительных фондов и социально ориентированных НКО. - Более 20 тысяч добровольцев приняли участие в акции "Мы вместе", поддержали москвичей старшего поколения, находившихся на самоизоляции, окружили заботой и вниманием. Спасибо вам от имени москвичей".

Мэр напомнил о недавних поправках в Конституцию, в которых поддержка волонтерской работы объявлена приоритетом государственной политики.

"Это признание ваших заслуг и одновременно задача для правительства Москвы – и дальше расширять сотрудничество между волонтерским движением и городскими властями", – сказал Сергей Собянин.

Сегодняшняя встреча прошла во Флагманском волонтерском штабе Москвы на Тверской улице, 9 и стала основным событием заключительного дня марафона "Спасибо, волонтеры Москвы". Со 2 по 14 августа в столице проходил марафон благодарности добровольцам, которые помогали москвичам во время пандемии. В эти дни более 3,5 тысяч самых активных участников акции взаимопомощи #МыВместе побывали на экскурсиях, выставках, мастер-классах и мотивационных встречах.

Сегодня Сергей Собянин вручил самым отличившимся волонтерам памятные медали "За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи "#МыВместе". Эта общественная награда была учреждена президентом России Владимиром Путиным.

ЧЕМ ЕЩЁ ПОМОГУТ

На встрече с мэром представители благотворительных фондов предложили открыть в Москве специальный благотворительный сервис, с помощью которого москвичи смогут переводить пожертвования на программы адресной помощи нуждающимся.

Сергей Собянин поддержал эту идею и поручил проработать вопрос создания благотворительного сервиса на портале MOS.RU.

ЧТО ДАЛЬШЕ

Вместе с участниками встречи мэр дал символический старт городскому конкурсу "Доброволец Москвы – 2020". В этом году он пройдет в шестой раз – с августа по декабрь. Заявки принимаются по направлениям "Деятельность", "Проект" и "Команда". Участниками могут стать как обычные волонтёры, так и добровольческие объединения, в том числе школ, вузов, коммерческих и некоммерческих компаний, а также организаторы добровольческой работы. Впервые заявку на конкурс могут прислать волонтерские команды коммерческих организаций с корпоративными программами социальной ответственности.