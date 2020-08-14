Сенаторы попросили прокуратуру навести порядок на рынке бутилированной воды

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Совет Федерации рекомендовал Генпрокуратуре обеспечить системный надзор за исполнением законодательства при добыче, производстве, транспортировке и реализации упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду. Об этом говорится в постановлении СовФеда, принятом после «парламентского часа» с генпрокурором Игорем Красновым.

30 % проданной воды утекает мимо налогов. И это только официальная верхушка нелегального айсберга. Сколько разливается воды в «гаражах» - неизвестно. Ведь себестоимость контрафактного производства низкая, поэтому занимаются прибыльным бизнесом повсеместно. Достаточно налепить этикетку, похожую на этикетку известных марок, и деньги текут рекой. На поддельных «Ессентуках», «Нарзане» и «Нагутской» как только не наживаются.

Еще одна проблема - введение потребителя в заблуждение, на что тоже обратили внимание сенаторы. Вода «с гор Кавказа» на поверку оказывается налитой из-под крана. Такое можно встретить сплошь и рядом. Новый техрегламент, конечно, ввел понятие обработанной воды, только писать об этом на этикетке производители не хотят. На это тоже жаловались сенаторы.

-Чтобы лишить недобросовестных участников рынка возможности безнаказанно вводить в заблуждение потребителей при помощи различных маркетинговых уловок, следует установить в техрегламенте дополнительные требования к маркировке. Размещать на лицевой стороне этикетки слова «обработанная вода», причем размер шрифта должен быть не менее 3 мм, - считает заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева.

Пока же много воды «вытекает» не из месторождений, а из водопровода. Выгодно производителям, но только не нам…