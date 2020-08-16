Станцию метро «Рижская» закроют на год. Фото: Кирилл Зыков/АГН "Москва"

Поезда Калужско-Рижской линии метро целый год будут проезжать станцию «Рижская» - высадки пассажиров не будет из-за реставрационных работ. Закроют станцию 22 августа.

- На станции действует только один выход, поэтому проводить такие работы без ее закрытия невозможно, - объяснили в пресс-службе Московского метрополитена.

Предстоит сделать много работы. В первую очередь — заменить устаревшие три эскалатора (установлены в 1958 году), также реставраторы вернут исторический облик вестибюлю - восстановят декоративное покрытие колонн, пола и потолка.

Поезда Калужско-Рижской линии метро целый год будут проезжать станцию «Рижская» - высадки пассажиров не будет из-за реставрационных работ. Закроют станцию 22 августа. Фото: Кирилл Зыков/АГН "Москва"

- Обновленная «Рижская» откроется для пассажиров в 2021 году. Новые эскалаторы будут безопаснее и удобнее, а вестибюль станции будет отреставрирован, - сказали в пресс-службе Московского метрополитена.

В перспективе «Рижская» будет связана пересадкой с одноименной станцией на Большой кольцевой линии.

Важно

На время закрытия станции пассажиры смогут пользоваться бесплатными автобусами КМ от станции метро «Рижская» до «Проспекта Мира». Они будут курсировать ежедневно в период с 5.30 до 2.00.