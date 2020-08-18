Москва отметит День города 5 и 6 сентября

Вход на все площадки праздника и участие во всех развлечениях бесплатные Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В этом году Москва отмечает свой 873-й День рождения. Традиционное празднование Дня города пройдет в первые осенние выходные - 5 и 6 сентября. Распоряжение подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Вход на все площадки праздника и участие во всех развлечениях бесплатные. Везде будут соблюдаться рекомендации Роспотребнадзора в связи с коронавирусом. Там, где необходимо, используют маски, перчатки и социальную дистанцию.

Подробная программа Дня города и расписание событий скоро появятся на нашем сайте.

Но некоторые детали предстоящего праздника раскроем уже сегодня.

ГДЕ ПОГУЛЯЕМ

Из-за пандемии масштабных народных гуляний, в том числе и фестиваля на Тверской улице, в этот раз не будет. Празднование устроят в парках, на районных фестивальных площадках и в центрах культуры.

ТЕМА ПРАЗДНИКА

Главная тема Дня города-2020 - "Музейная Москва". Москвичи и гости столицы смогут бесплатно побывать в 90 городских музеях и выставочных залах. Из-за коронавируса на экспозиции будут пускать только по предварительной онлайн-записи, которая откроется 1 сентября.

ПЛОЩАДКА В ЦЕНТРЕ СТОЛИЦЫ

Одной из центральных праздничных точек станет пространство между Манежной площадью и площадью Революции. Здесь поставят несколько красивых тематических лаунж-зон, где можно отдохнуть и сделать эффектные фото. Рядом пройдёт «Тропа ботанического сада» в виде экотропы с подиумом-прудом из LED-экранов и настоящими растениями.

ПРОГРАММА В ПАРКАХ

В городских парках и на районных фестивальных площадках увидим арт-конструкции, исторические реконструкции, интеллектуальные игры, мастер-классы, выставки, лекции и спортивные развлечения. Все посвящается главным музейным экспонатам столицы.

Свои программы покажут и городские музеи. Зрителям расскажут интересные факты об истории столицы, великих произведениях искусств, природных богатствах, чудесах науки и техники.

В парках ждут такие развлечения:

- «Коломенское» представит Москву XVI-XVII веков. Горожане попадут в шумную стрелецкую слободу, «населенную» реконструкторами. Увидят смотр государева войска, побывают в мастерских ткача, кожевника и кузнеца. На макете «Большой Каменный мост» можно узнать об архитектуре средневековой Москвы, её деревянных домах и каменных палатах;

- «Печатники» приглашают желающих стать археологами, поучаствовать в импровизированных раскопках, научиться сортировать и описывать находки. Историки расскажут им об интересных археологических артефактах, найденных в Москве;

- «Митино» превратится в железнодорожный узел времен Первой Мировой войны. Здесь можно будет осмотреть вагон-госпиталь, поговорить с сёстрами милосердия, увидеть сборы солдат;

- в Новой Москве на Академической площади в Троицке устроят выставку моделей советских автомобилей. С помощью особого приспособления любой желающий сможет самостоятельно поднять машину весом более тонны;

- Парк Победы в Зеленограде откроет площадку, посвящённую обороне Москвы в 1941 году. Здесь поставят макеты танка Т-34, военной авиатехники и конструкцию в виде Ордена Красной Звезды. Реконструкторы воссоздадут штаб ополчения. Желающие смогут в нем увидеть, как шла запись добровольцев, узнать азы шифрования и работы радистов;

- Лианозовский парк покажет быт и культурную жизнь Москвы XIX века. На аллеях поставят «ожившие» полотна художников – «Московский трактир» Кустодиева, «Торг. Сцена из крепостного быта» Неврева, «Хоровод в Курской губернии» Трутовского, гравюра «Рифмач читает свои стихи» Теребенева. Профессиональные актеры в тех же интерьерах и костюмах, что и герои полотен, разыграют сценки по их мотивам;

- Измайловский парк реконструирует один из финальных боев Отечественной войны 1812 года – сражение у Березины. Зрители увидят театрализованные сцены битвы и технологию сооружения временных переправ в начале XIX века;

- «Красная Пресня» приглашает на прогулку по площадке «Наука и техника». Знатоки изобретений и экспериментов смогут поучаствовать в интеллектуальных играх, разобраться в принципе работы Архимедова винта с помощью большого арт-сооружения, увидеть осветительную технику разных эпох;

- Детский ландшафтный парк «Южное Бутово» откроет 3D-витрины. На них покажут природные территории Москвы, праздничные московские обычаи и быт прошлых веков, события нашей военной истории. На площадке также откроется художественная школа;

- «Кузьминки» расскажут о флоре и фауне столицы. Для этого поставят витрины в виде животных – обитателей Московского зоопарка, устроят мастер-классы по высадке и уходу за растениями.

ФИШКА

В 16 городских парках пройдут пленэры для художников-любителей. Картины с этих праздничных мастер-классов выставят здесь же на временных экспозициях. В акции могут участвовать все желающие с соблюдением санитарных правил во время пандемии. Например, мольберты для участников пленэров поставят с учётом социальной дистанции. Участники должны быть в масках и перчатках. В перерывах между пленэрами все мольберты будут дезинфицировать.

Дети и взрослые научаться рисовать:

- в зоне отдыха «Левобережье»;

- в парке по Ангарской улице;

- в парке «Ходынское поле»;

- в Гончаровском парке;

- в зоне отдыха «Красногвардейские пруды»;

- в саду «Эрмитаж»;

- в сквере по Олонецкому проезду;

- в парке у Джамгаровского пруда;

- в Сиреневом саду;

- в зоне отдыха «Терлецкая дубрава»;

- в Московской усадьбе Деда Мороза;

- в парке «Садовники»;

- в парке по Борисовским прудам;

- в детском парке имени Прямикова;

- в Бабушкинском парке;

- в парке Олимпийской деревни.

ПЛОЩАДКИ В РАЙОНАХ

На 13 районных фестивальных площадках, в том числе и на новых – на пересечении Соколово-Мещерской и Юровской улиц в Куркино и на улице Ключевой, владение 22 в Братеево программа выглядит так:

- путешествие в мир точных и гуманитарных наук, живописи и истории;

- художественные студии, где можно узнать о направлениях живописи и порисовать на пленэре;

- «музейные» лектории;

- кулинарные студии ;

- ресайклинг-мастерские, где научат создавать красивые вещи из вторичного сырья и экологичных материалов;

- кукольные театры - лауреаты премии «Золотая маска», молодежные театральные труппы, джазовые и акапелла-коллективы.

В каждом районе найдутся развлечения и для детей, и для взрослых. Например, на «Геологической станции» на Городецкой улице расскажут о геологоразведке и тектоническом строении Земли, разных видах вулканических пород и минералов.

На Ореховом бульваре - об искусственном интеллекте и программировании роботов.

На Профсоюзной улице - научат расписывать керамику, готовить салат с тунцом и вялеными помидорами и выпекать шоколадные маффины.