Московский каршеринг по новым правилам: платные парковки во дворах, аренда только для водителей с опытом

Сегодня найти машину в шаговой доступности можно хоть в центре, хоть в спальном квартале. Фото: Денис Воронин/АГН "Москва"

Московскому каршерингу уже 8 лет. Но до сих пор среди горожан согласия нет. Одни люто ненавидят машины с наклейками, считая, что за рулем водители, которые водят по принципу «машина не своя, не жалко», другие уже и не представляют своей жизни без этого сервиса: на каршеринге на работу, в магазин... И это действительно удобно. Сегодня найти машину в шаговой доступности можно хоть в центре, хоть в спальном квартале. Но противники и сторонники сходятся в одном: в работе каршеринга есть проблемы. Какие и как их решать, в колонке на сайте Департамента транспорта Москвы (mos.ru/dt/) рассказал заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов.

Проблема

Не секрет, что часть водителей сразу после окончания обучения в автошколе и получения водительского удостоверения, не спешат покупать собственные машины и оттачивают мастерство на арендных авто. Часто это заканчивается авариями.

Решение

- Существует очень большая разница в подходе каршеринговых компаний к своим клиентам: некоторые компании разрешают использовать свои машины водителям со стажем минимум 2 года, а некоторые почти не накладывают никаких ограничений, - пишет Ликсутов. - Часто из-за возрастного фактора меняется и цена аренды: меньше опыт вождения — пользователь платит больше. Получается, что водители с маленьким стажем ездят на тех же автомобилях по тем же улицам, но платят чуть больше. В итоге для них нет никаких существенных ограничений. И, к сожалению, в случае аварий стоимость аренды уже никакого значения не играет.

Я абсолютно поддерживаю свободные рыночные и конкурентные отношения, но они не должны влиять на реальную безопасность водителей, пассажиров и пешеходов. Приведу несколько цифр: показатели аварийности в Москве с автомобилями каршеринга уже выросли: число погибших в ДТП за 6 месяцев 2020 года на 20% больше чем за такой же период 2019 года. И это при том, что несколько месяцев каршеринг вообще не был доступен из-за ограничений режима самоизоляции. Более того, статистика показывает, что в отношении других миллионов обычных автомобилистов в Москве мы заметили снижение количества погибших за тот же период — падение на целых 16%!

Но как с этим бороться? Самое главное — определить и закрепить базовые стандарты безопасной работы каршеринга, в первую очередь, на федеральном уровне или передать полномочия по установлению таких стандартов региональным властям. Взвешенные требования к водителям каршеринга, при которых учитывается их опыт и история водительской «жизни» должны стать обязательной нормой. Ведь очевидно, что это пойдет на пользу всем сервисам каршеринга — люди будут охотнее ими пользоваться, а отношение к ним улучшится.

Не секрет, что часть водителей сразу после окончания обучения в автошколе и получения водительского удостоверения, не спешат покупать собственные машины и оттачивают мастерство на арендных авто. Фото: АГН "Москва"

Проблема

Места на парковках в московских дворах — на вес золота. Когда их занимают машины каршеринга, жители не скрывают своего недовольства. Но что же делать?

Решение

- Сегодня в Москве около 27,5 тысяч машин краткосрочной аренды, из которых около 1000 — премиального класса. До начала пандемии было доступно 33,7 тысяч автомобилей, а потом произошло сокращение, которое связано со «списанием» части старых машин, перемещением в другие регионы страны части тех, что использовали более 3-4 лет и закрытием двух небольших компаний аренды. Но и этого количества машин жителям кажется много, особенно, если речь идёт об их дворах и улицах с парковочными местами.

Нам поступает много жалоб от москвичей на то, что часто каршеринг «забивает» парковку у их дома, и жителям совсем не остаётся парковочных мест. При этом, кстати, арендные автомобили ставят такие же жители и имеют на это право. Поэтому предлагаю для решения этой проблемы совместно с компаниями каршеринга обсудить следующие изменения:

Часть парковок, где места занимают, в основном, местные жители (более 80%) могут быть исключены из «льготного» абонемента для операторов каршеринга, и там можно будет оставлять арендную машину только за действующий для всех тариф. Для пользователей сервиса такая парковка останется бесплатной. У резидентов-местных жителей остаются свои обычные льготы на свои личные автомобили.

А через 1-2 года необходимо будет предусмотреть время действия «льготного» абонемента на занятие парковок. Например, не более 1,5-2 часов нахождения на одном месте. Это поможет стимулировать компанию каршеринга быстрее «отдавать» машину и не занимать парковку надолго.

Московскому каршерингу уже 8 лет. Сергей Ведяшкин/АГН "Москва"

Проблема

Жители, полностью отказавшиеся от использования личных машин в пользу каршеринга, жалуются на дороговизну поездок. При этом благодаря арендным машинам количество автомобильно трафика, равно как и пробки сократились. Но как поощрить пользователей без, которых это не произошло бы.

Решение

- Мы долго думали над неким поощрением тех москвичей, которые отказались от автомобиля в пользу каршеринга насовсем. Поэтому мы хотим придумать бонус для тех, кто переходит с автомобилей на каршеринг и общественный транспорт. Например, бонусы на карту «Тройка» или новые скидки на использование разных видов Московского транспорта.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Знаете о других проблемах московского каршеринга и даже придумали как их решить, тогда присылайте свои идеи в столичный департамент транспорта:

- телеграм @to_deptrans_bot

- оставляете обращения на сайте transport.mos.ru

ЕСТЬ МНЕНИЕ

«Нужен полный запрет парковки в жилой зоне для такси и каршеринга»

Дмитрий Славцов, автоюрист:

- Каршеринг — это общественный транспорт и ему не место в московских дворах. Я за полный запрет парковки каршеринга и такси в жилой зоне. Необходимо ввести в Москве запрещающие парковку во дворах дорожные знаки. Это снимет социальное напряжение. Люди, которые купили собственную машину, имеют право не делить место у собственного же дома с арендной машиной. Для части людей, которые каждый день пользуются каршерингом, это будет неудобством. Но давайте будем реалистами, их — меньшинство. Хотите машину у подъезда, тогда купите ее, заплатите налоги, заплатите за техобслуживание. Парковки для каршеринга стоит ограничить территорией торговых центров, административных и коммерческих зданий и местами вдоль дорог общего пользования.

«Нет стажа, нет тарифа с КАСКО»

Петр Шкуматов, координатор движения «Общество Синих Ведёрок»:

- С аварийностью у каршеринговых автомобилей — просто беда. И резкий скачок случился именно в тот момент, когда ряд компаний отменили планку минимального опыта вождения. Их понять можно, так как это дополнительные клиенты, пусть и водители-новички. Тут нужны именно законодательные инициативы. Необходимо полностью запретить тариф, в который включено КАСКО, для пользователей со стажем вождения менее двух лет. Они совершенно не чувствуют ответственности за чужой автомобиль. Ряд безответственных водителей вообще не читают клиентский договор. Помимо новичков статистику аварий делают так называемые «каршеринговые гонщики». Пользователей с агрессивным стилем вождения необходимо блокировать навсегда. Определить их технически легко. Приборы, измеряющие скорость, есть на всех арендных автомобилях. Помимо этого нельзя давать машины в аренду тем автомобилистам, по вине которых уже произошли ДТП.

«Ввести единые базы опасных клиентов и законодательные нормы для всех компаний»

Антон Шапарин, вице-президент Национального Автомобильного Союза, член Общественного совета ГУВД Москвы:

- Самая главная проблема – разные компании имеют разные стандарты безопасности. В итоге доступ в одних имеют только опытные водители, а в других - кто угодно. И заблокированные в одном сервисе получают доступ в другой фирме. Необходимо на законодательном уровне ввести единые правила игры. Создать базу опасных водителей, к которой будет доступ у всех сервисов. Ряд водителей, к примеру, те, кто часто нарушают ПДД, вообще должны быть внесены в «черный список». Для этого нужны автоматические средства проверки прав, штрафов, отзывов водительских удостоверений в прошлом. Для этого нужно сделать так, чтобы каршеринговая компания могла на этапе регистрации нового водителя отправить в запрос в ГИБДД и оперативно получить информацию, после которой станет понятно, может человек получить доступ или нет.