В самоизоляции семьям с детьми в Москве доставили 100 тонн продуктов

В Москве сегодня живут около 1,5 миллиона семей, в которых воспитываются более 2,1 миллиона детей. Город им помогает социальными выплатами, консультациями специалистов, путевками на отдых.

О поддержке столичных семей с детьми "КП" рассказала Екатерина Бербер, заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы.

НА ПОМОЩЬ ПРИДУТ ПСИХОЛОГИ И ЮРИСТЫ

- Семьи в трудной жизненной ситуации и проживающие в них подростки относятся к особой категории семей. Как Москва им помогает?

- Семьи с детьми, находящиеся в трудной жизненной ситуации, находятся в зоне особого внимания. В каждом округе Москвы работают 26 организаций поддержки семьи и детства "Мой семейный центр", которые обслуживают все районы города.

Если семья оказалась в трудной жизненной ситуации, например, родители потеряли работу или случился пожар, или произошла потеря кормильца то семья может обратиться семейный центр.

Узнать, к какому центру вы территориально относитесь, можно на портале – мойсемейныйцентр.москва в разделе «карта семейных центров Москвы». Там же вы узнаете адреса и телефоны учреждения.

В период сопровождения семьям оказывают услуги психологи, юристы. Помогает семье преодолеть сложившуюся ситуацию куратор – персональный помощник.

Семье, остро нуждающейся в этом, будет оказана адресная социальная помощь в виде сертификатов на приобретение продуктов питания и детских товаров.

Также, предоставляется помощь в виде товаров длительного пользования (телевизоры, холодильники, стиральные машины и иные необходимые предметы бытовой техники) с использованием электронного социального сертификата.

Если семье нужна материальная поддержка, то ее также можно получить в семейном центре при личном обращении. Кроме того, заявление можно прислать по электронной почте или обратиться через портал.

КОНФЛИКТ РЕШАЕТСЯ МИРНО

- Кроме социальной поддержки в городе работают службы медиации, которые помогают семьям выходить из конфликтных ситуаций. Как будут развиваться эти службы?

- В 2019 году во всех семейных центрах созданы службы медиации. Сегодня действуют 11 окружных отделений. В них помогают справиться с внутрисемейными конфликтами или проблемами между родителями и детьми. В каждом семейном центре есть медиатор. Мы обучили более 200 таких специалистов. Семьи могут участвовать в проекте "Бесконфликтное общение". Уже более 600 семей обратились за помощью в рамках этого проекта. Порядка половины конфликтов уже разрешены положительно.

По некоторым случаям, к сожалению, не удаётся урегулировать конфликтную ситуацию. Чаще всего это связано с тем, что взрослые отказываются от общения с медиатором или игнорируют его рекомендации.

Кроме того, на базе семейных центров планируем создать службы юных медиаторов, с целью привить несовершеннолетним навыки разрешения споров с использованием переговорных процедур. Сейчас такая служба в пилотном режиме запущена в Северном округе.

ОДИН ЗВОНОК МОЖЕТ СПАСТИ ЖИЗНЬ РЕБЕНКА

– Уже долгий период времени на территории города Москвы осуществляет свою деятельность Телефон неотложной психологической помощи населению, который является структурным подразделением Государственного бюджетного учреждения города Москвы «Московской службы психологической помощи населению» столичного Департамента труда и социальной защиты населения. Каждый москвич может набрать простой номер 051 и проработать с психологом свои проблемы – будь это острая кризисная ситуация или вопросы личностного развития, семейный конфликт или профессиональные проблемы.

В месяц телефон принимает более 4 тысяч обращений, в год около 50 тысяч, на сегодняшний день за первое полугодие 2020 года принято более 26 тысяч обращений.

В конце мая 2017 года к телефону «051» подключили Общероссийский Детский Телефон Доверия 8 800 2000 122, что привело к значительному увеличению количества звонков. Телефон работает с 9.00 до 21.00. На номере работают квалифицированные психологи. За последние 3 года на 051 и Детский Телефон Доверия обратилось более 17 тысяч детей и подростков.

- Многим детям удалось помочь благодаря звонку неравнодушных людей за все время работы Телефона неотложной психологической помощи 051?

- В марте 2019 года по инициативе Московского правительства в филиале ТНПП стартовал проект «Ребенок в опасности». Телефон неотложной психологической помощи 051 за это время принял около 1000 обращений граждан по поводу жестокого обращения с ребёнком. В основном обращения касались детей, родители которых либо их бьют, либо плохо о них заботятся. Самое большое количество обращений было в апреле, когда только проект заработал. Сейчас это примерно по 20 обращений в месяц.

Если обращение подтверждается, с семей заключается договор на сопровождение.

Ребёнку невозможно оказать помощь, если не заниматься сразу всей семьёй. Именно с семьёй мы выстраиваем план сопровождения для того, чтобы решить возникшие вопросы и проблемы. Если ситуация сложная, можем продлить договор на социальную поддержку и заниматься семьёй более полугода, пока проблема не решится.

- На ваш взгляд, на сколько телефон 051 эффективен?

- Даже, если на этот номер поступит один звонок и он подтвердится, и ребёнку действительно нужна будет помощь службы опеки или семейного центра, это уже говорит о том, что телефон нужен. Жизнь и здоровье каждого ребёнка – это великая ценность.

ОНЛАЙН-УСЛУГИ ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ

- Как семьи с детьми пережили пандемию? Чем в эти дни им помогали социальные учреждения, направленные на поддержку таких семей?

- Из-за пандемии коронавируса многие семьи Москвы испытывали временные трудности. За все время самоизоляции на портал «Мой семейный центр» поступило более 1200 обращений с просьбой о помощи и поддержке. Столичные семейные центры оперативно переключились на дистанционный формат работы.

Психологи, юристы, специалисты по работе с семьей и по социальной работе приложили максимум усилий, чтобы помочь жителям города преодолеть трудные времена.

Увеличилось количество обращений по вопросам оформления социальной карты москвича, оказания адресной помощи, урегулирования семейных конфликтов. За время изоляции Портал «Мой семейный центр» посетило 260 000 тысяч человек.

Было оказано около 135 000 услуг – юридических, психологических, помощь в оформлении документов и поиске работы, налаживание внутрисемейных конфликтов и детско-родительских отношений, оказание адресной помощи.

- Наверное, больше внимания потребовалось многодетным семьям?

- В период пандемии многодетные семьи столицы получали как федеральную и региональную помощь, так и благотворительную.

РОО «Объединение многодетных семей города Москвы», которая объединяет 41 000 семей, создала свои мобильные волонтерские бригады. Они помогали всем многодетным семьям: ходили за продуктами и в аптеку, гуляли с животными, доставляли помощь благотворительных организаций.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

Подробнее о помощи семьям с детьми - на сайте мойсемейныйцентр.москва. Здесь можно узнать адреса всех семейных центров, а также направить обращение.

Кроме того, за адресной социальной помощью семья может обратиться в семейный центр по месту проживания

ЦИФРЫ

• Более 200 тысяч электронных сертификатов на продукты и необходимые товары ежегодно выдается в Москве семьям с детьми, нуждающимся в социальной поддержке.

• Около 60 тысяч детей из семей в трудной жизненной ситуации находятся сегодня на социальном обслуживании в столичных учреждениях "Мой семейный центр".

• Более 160 тысяч семей в Москве - многодетные, с 3 и более детьми.

• Более 600 волонтеров помогали многодетным семьям во время самоизоляции. Добровольцы доставили им около 100 тонн свежих овощей и разных продуктов.