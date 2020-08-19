«Роснефть» утроит поставки газа в Московскую область

В Подмосковье газ будет поступать с месторождений Ямала со следующего года. В течение шести лет «Роснефть» поставит 13,4 млрд кубометров топлива, и за счет троекратного увеличения поставок доля компании на газовом рынке региона достигнет 11%.

Игорь Сечин и Андрей Воробьев также обсудили действующие топливные проекты, перспективы развития дорожной инфраструктуры и расширения сотрудничества компании с местными предприятиями.

По словам Игоря Сечина, одно из перспективных направлений сотрудничества - строительство заправок и сервисной инфраструктуры. Для Подмосковья это актуально, потому что сейчас строится Центральное кольцо вокруг Москвы, которое станет ключевым элементом транспортной системы региона. Кстати, «Роснефть» нарастит в этом году поставки битума для дорожного строительства до 85 тысяч тонн.

На 8 федеральных и региональных дорогах «Роснефть» предусматривает строительство АЗС. Игорь Сечин и Андрей Воробьев говорили и о развитии сети газовых заправок. В начале 2021 года «Роснефть» планирует начать строительство 4 АГЗС.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

На подмосковных предприятиях «Роснефти» «РН-Москва», «РН-Аэро Шереметьево», «ТЗК Шереметьево» и других работают больше 5 тысяч человек.

С 2018 года компания заключила с подмосковными компаниями контракты на сумму 320 млрд. рублей.

Каждый четвертый литр бензина и дизельного топлива в Подмосковье продается на АЗС «Роснефти». Их на сегодняшний день 160.

В прошлом году объем заправки воздушных судов превысил 1 млн тонн.