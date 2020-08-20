Старинный особняк в центре Москвы превратят в мини-отель

Мэр Москвы Сергей Собянин. Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Дворянские и купеческие усадьбы, доходные дома и другие памятники московской старины спасают в столице по специальной программе "1 рубль за 1 квадратный метр". Частные инвесторы восстанавливают полуразрушенные и ветхие здания. Затем арендуют их у города по льготной цене.

Сегодня, 20 августа, мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел отреставрированную усадьбу Матвеевых в центре столицы.

"Инвестор привел в порядок памятник старины в Басманном районе, который длительное время находился в аварийном состоянии, - сказал мэр. - Реставрационная программа Москвы продолжается, в этом году нас ждут еще немало приятных событий".

Здание Усадьбы Матвеевых. Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

По его словам, главными проектами 2020 года стали уже обновленный жилой дом Наркомфина (Новинский бульвар, 25) и планируемые к открытию в ближайшие месяцы Северный речной вокзал (Ленинградское шоссе, 51А) и кинотеатр "Художественный" (Арбатская площадь, 14).

Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин вручил лучшим реставраторам нагрудные знаки к почётному званию "Почётный реставратор города Москвы".

ЧТО СДЕЛАЛИ

С 2017 года в здании усадьбы Матвеевых:

- восстановили историческую планировку комнат 1-го этажа и мезонина;

- обновили кирпичную кладку, цоколь, своды, кровлю;

- вернули утраченные детали главного фасада - наличники, подоконники, лепные гирлянды под окнами, украшения в нише по центру фасада и по фронтону мезонина;

- по историческим образцам воссоздали окна, двери, металлические козырьки;

- в комнатах на полу по сохранившимся образцам заново уложили паркет;

- отреставрировали печи и карнизы.

Инвестор вложил в реставрацию 100 миллионов рублей.

До конца этого года в историческом здании в Волховском переулке планируется открыть мини-отель 4*. При этом парадная анфилада и исторический облик интерьеров полностью сохранятся.

ИСТОРИЯ

Городская усадьба Матвеевых (XIX в. Главный дом, 1830-е г. г.) в Волховском переулке признана объектом культурного наследия регионального значения.

Площадь исторического здания - 662,8 квадратных метров.

В конце XVIII века это был двор с застройкой.

С 1838 года участок с каменным одноэтажным усадебным домом принадлежал московскому купцу Степану Матвеевичу Матвееву, потом перешёл по наследству его дочери.

В 1899 году усадьбу купила жена купца 1-й гильдии Александра Александровна Бутюгина, чьи наследники проживали в нем до 1975 года.

Все усадебные постройки со временем разрушились. До наших дней сохранился только главный дом.

Последние годы здание фактически не использовалось и стало аварийным.

С 2016 года частный инвестор начал восстановление старинного особняка.

ЦИФРА

С 2011 года в Москве отреставрировали 1 491 объект культурного наследия. Из них 67 памятников восстановили в 2020 году.

За это время число московских памятников в неудовлетворительном состоянии сократилось в 5,3 раза.