Депутат Мосгордумы от "Умного голосования" обычный мошенник?

По данным следствия, депутат от КПРФ с ноября 2019 по февраль 2020 года ежемесячно представлял в аппарат Мосгордумы документы на выделение премии своей помощнице в размере от 350 до 600 тыс. рублей, «а в действительности присваивал денежные средства и распоряжался ими по своему усмотрению».

«Своими действиями он причинил материальный ущерб бюджету города Москвы в размере более 2 млн руб, - отметила Юлия Иванова. - В настоящее время с подозреваемым проводятся необходимые следственные действия. Решается вопрос о его задержании и избрании меры пресечения».

Напомним, депутат от КПРФ Олег Шереметьев избрался в Мосгордуму благодаря поддержке Алексея Навального. На минувших выборах критически настроенный по отношению к действующей власти политик развернул активную агитацию в пользу «умного голосования», предусматривающего поддержку конкретных представителей оппозиционных партий. В первую очередь – представителей КПРФ: в списке «умного голосования» из 45 кандидатов было 33 коммуниста.

«Как сообщает телеграм-канал "Подслушано в Мосгордуме", Шереметьев заставлял помощницу снимать полученные ей деньги прямо в здании МГД, - пишет интернет-газета Дни.ру. – «Сумма первого транша превысила 890 тысяч рублей. Эта схема обналичивания успешно работала у Шереметьева почти год».

И это еще не все…

«Подслушано в Мосгордуме» отмечает, что за 2019 год Олегом Шереметьевым был указан доход в размере около 238 тысяч рублей, зато только в рамках «серых» схем он получил более полутора миллиона рублей», - резюмируют Дни.ру.

Странная получается картина. Напомним, Алексей Навальный активно «топил» против кандидатов, которых поддерживала власть города. Дескать, это жулики и воры, ничего хорошего для горожан они не сделают. Именно поэтому оппозиционер тащил в Мосгордуму альтернативных кандидатов, которые должны были честно служить народу. А теперь выясняется, что как только «честные» дорвались до власти, то тут же воспользовались служебным положением и погрязли в мошеннических схемах?