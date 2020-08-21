Байкер избил и изнасиловал москвичку на отдыхе в Крыму

Прогулка на байке закончилась криминалом Фото: Shutterstock

Пандемия изменила планы многих россиян на летний отпуск, и 26-летней Марии (имя изменено) из Москвы тоже пришлось отказаться от заграничного отдыха. Проводить отпуск в столице девушка не хотела и решила отправиться на курорты Крыма. Отпуск проходил хорошо: солнце, море, свежие фрукты. Кроме того, на симпатичную девушку часто обращали внимание представители мужского пола. Но одно из знакомств закончилось для 26-летней москвички печально. Молодой человек предложил прокатить красотку на мотоцикле по ночному городу, Мария согласилась. Тогда она ещё не знала, чем может закончиться эта поездка. Позже о ней она расскажет сотрудникам полиции.

«Пострадавшая 26-летняя Мария П.* рассказала, что недалеко от набережной посёлка Коктебель неизвестный мужчина посадил ее на мотоцикл и отвез подальше от населенного пункта, на темную дорогу. Внезапно мужчина остановился и стал приставать к москвичке. Когда девушка оказала сопротивление, мужчина избил Марию, разорвал на ней одежду и совершил насильственные действия сексуального характера.» — сообщил kp.ru источник в правоохранительных органах

Девушка была шокирована произошедшим и обратиться в полицию решилась только по возвращению в родной город. Теперь по её заявлению правоохранители проводят проверку и устанавливают личность водителя мотоцикла, избившего и изнасиловавшего москвичку.