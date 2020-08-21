Когда московское такси поменяет авто на вертолеты

Запустить массовое вертолетное такси здесь и сейчас пока не выходит: слишком высокие расходы. Фото: Андрей АБРАМОВ

Из ближайшего Подмосковья запускают вертолетный чартер в Калугу. Дорога по небу 30 минут против трех часов на машине. Пока был пробный рейс, на котором пролетели спецы компании «Русские Вертолетные Системы», которая будет перевозчиком или как говорят в авиационной сфере — эксплуатантом.

Рейс должен заинтересовать бизнесменов. Калуга лишь первое направление. Будут прорабатывать маршруты и в прочие регионы: Иваново, Воронеж, Курск, Владимир. Там сосредоточены промышленные предприятия, владельцы которых нередко живут в столице. Но когда полетят и сколько будет стоить билет — неясно. После первого рейса взяли паузу.

— Посмотрели на загруженность и интерес, получили данные по коммерческим параметры. Это все обрабатывается, чтобы на основе построить регулярное сообщение, — рассказал kp.ru директор по связям с общественностью «РВС» Азат Каррыев.

Первый маршрут прошли на Ми-38 — большая машина на 30 человек. Но уверенности в том, что оставят именно ее, нет. Летный час гиганта стоит свыше 300 тысяч рублей, но будет ли он забит пассажирами? Если экономисты сочтут, что клиентов будет меньше, то на рейс могут поставить более компактные вертолеты.

— Спрос на вертолетные перевозки высокий, в первую очередь среди людей, для которых время дороже денег, — добавил Каррыев.

Вертолет может стать относительно доступной альтернативой премиального такси. Фото: Андрей АБРАМОВ

НАД МОСКВОЙ ПОКА НЕ ПОЛЕТАТЬ

Создать вертолетное такси в столичном регионе мечтают не первый год. Но есть правило, которое никак не дает рынку стартовать.

— Залетать в Москву без разрешения ФСО нельзя: облетать можно только по периметру МКАД. Поэтому большинство владельцев даже не оформляет сертификат эксплуатанта, чтобы официально возить пассажиров, ибо незачем, — объясняет генеральный директор «Национальной Чартерной Компании» Марк Кузнецов.

По столице перемещаются только борта экстренных служб, например, санавиации или МЧС. Плюс полеты доступны первым лицам. Это правило появилось еще в 60-х годах прошлого века в угоду безопасности элиты.

Но было исключение: до 1971 года с московского аэровокзала на Ленинградском проспекте (ныне снесен, на его месте возводят жилой квартал) были вертолетные рейсы, которые доставляли пассажиров на перрон «Внуково», «Домодедово» или «Шереметьево». Использовали Ми-4, который сегодня уже устарел. Цена 1,5 — 2 рубля в зависимости от аэропорта.

Преимущество вертолета в качестве такси — возможность приземляться где угодно. Но по правилам делать это нужно лишь на специальных площадках. Официально функционирующих платформ в Москве по пальцам пересчитать: Правительство, набережная у Минобороны, площадки у больниц. Но еще сотни локаций простаивают — они на крышах небоскребов от 25 этажей и во многих деловых центрах. Так нужно по нормам пожарной безопасности.

— И в надежде на светлое будущее, — добавляет Кузнецов.

Это салон вертолета «Ансат» для премиум пассажиров. Фото: Андрей АБРАМОВ

ПИРАТЫ НА ВЕРТОЛЕТАХ

Год назад представители «Вертолетов России» и «Яндекса» рассказали, что работают над запуском первого доступного вертолетного такси. Обещали цену в районе 3000 рублей за 15-минутный полет. Хотели начать в 2020-м, но пока «продолжают работу в этом направлении».

Планировалось, что вызвать вертолет можно будет как и обычное такси через смартфон. Только прилетит не к подъезду, а на ближайшую площадку. Если «светлое будущее», о котором говорят эксплуатанты, наступит, то повезет тем, у кого площадка есть на крыше дома.

Сегодня в Московской области около 150 вертолетных площадок — это данные регионального Минтранса. Большая часть принадлежит юридическим лицам. Другие приписаны к Минобороны и больницам.

Частные площадки сконцентрированы вдоль шоссе: Новорижского, Дмитровского, Волоколамского и Ленинградского. Тут все в объектах, которыми пользуются потенциальные клиенты не существующего пока в полной мере вертолетного такси: гольф-клубы, пристани яхт и отели.

Маленький вертолет «Робинсон» для троих пассажиров одна из самых массовых машин в мире. Фото: Андрей АБРАМОВ

В Подмосковье частные полеты разрешены. О вылете нужно предупредить хотя бы за полчаса: специалисты отправят уведомление о полете в Росавиацию, подготовят борт и можно стартовать. Но вертолетных авиакомпаний немного. Получить сертификат на пассажирские перевозки сложно. Но если спросить у поисковика про вертолетные такси или прогулки, вывалится сотня предложений.

— Часть — это пираты, у которых есть борта, а разрешения на перевозку нет. В документы они вписывают пассажиров как курсантов, якобы это разовый полет для обучения. Могут вообще не заморачиваться с документами. Вторая часть — это перепродавцы, которые сводят с легальными компаниями, — объяснил сотрудник подмосковной вертолетной авиакомпании, который попросил не указывать его имя.

Пока московский рынок не готов в полной мере пользоваться услугами, вертолетные компании отправляют борта за рубеж. Например, оказывают услуги ООН, тушат лесные пожары в Европе или вовсе отправляют вертолеты поработать на другой континент, например, в Южную Америку.

Так выглядит зал ожидания у вертолетных площадок. Фото: Андрей АБРАМОВ

ЧЕМ БОЛЬШЕ ЛЕТАЮТ, ТЕМ ДЕШЕВЛЕ

Опрошенные «КП» эксперты сходятся во мнении: небо над Москвой в ближайшие годы откроют. По крайней мере вдоль русла Москвы-реки, в центре и до аэропортов. Туризм, такси, частная санавиация — заинтересованных сторон много. Но дешевыми полеты не будут.

— Критерий «быстро и в любую точку» — пока не может быть доступным для широкого круга. Самый бюджетный перелет будет дороже премиум-такси. Но если появится рынок, люди начнут регулярно летать, то авиация будет демократичнее. Чем чаще вертолет летает, тем ниже тариф. Но чтобы опустить его до уровня 10 — 12 тысяч рублей за перелет в аэропорт, нужно чтобы судно было в воздухе минимум 150 часов в месяц — это очень интенсивная загрузка, — рассказала директор по стратегии и развитию авиационного холдинга «РВС» Наталья Трофимова.

Состоятельному человеку по карману купить вертолет. Компактный «Робинсон» на трех пассажиров и пилота стоит от 16 млн рублей — цена за подержанный борт. Судном можно управлять самому или нанять пилота. Пока вертолет на земле, он все равно высасывает из владельца деньги — обслуживание, работа техников, зарплаты экипажа. Поэтому некоторые сдают свои борта в аренду, пока те простаивают.

— Вертолетная такси — это не фантазия. Еще в 50-х годах прошлого века авиаперелет был очень дорогим, удел избранных. А сегодня? Пока эксплуатационные затраты на вертолеты высоки. Когда их снизят — это станет шагом в сторону большей массовости вертолетного такси. Надежды связывают с пассажирскими беспилотниками и судами, которые будут использовать аккумуляторы. Но это история следующего десятилетия, — говорит Азат Каррыев («РВС»).

А это диспетчерская: скромнее, чем у самолётов. Фото: Андрей АБРАМОВ

КОШЕЛЕК «КП»

Стоимость летного часа для пассажиров (Цены за полёт на новых машинах. На старых, которые уже окупили себя, дешевле).

- Robinson R66 (4 пассажира) 35 000 — 44 000 рублей. - Eurocopter (6 пассажиров) от 65 000 до 120 000 рублей в зависимости от модели. - Ми-8, который в разных модификациях вмещает 12 — 30 человек, обойдется от 175 000 до 350 000 рублей.

А это вертолет, зарезервированный для подмосковного Минздрава. Фото: Андрей АБРАМОВ

Экскурсии

Цены за трех пассажиров Robinson R44.

- 15 или 40 минут вдоль МКАД — 15 000/37 000 рублей. - В Сергиев Посад и обратно — 53 000 рублей. - В Звенигород и обратно — 33 000 рублей. - Полет в Ново-Иерусалимский монастырь — 29 000 рублей. - Урок пилотирования теория + 30 минут в небе — 30 000 рублей.

Узнать, есть ли у компании лицензия на перевозку пассажиров, можно, найдя на сайте Росавиации «Реестр эксплуатантов и воздушных судов». В разделе «Коммерческие перевозки» перечислены юрлица, у которых есть разрешение.