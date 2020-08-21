Новый активити-парк в Сколково: загородный отдых и полеты на трапеции

Добраться до нового парка удобнее всего на машине, но можно и на МЦД-2 Фото: Алиса ТИТКО

Летний сезон многие предпочитают проводить на природе. Для отдыха и занятий спортом идеально подойдет новый активити-парк The Rink в Сколково. Зимой здесь был каток The Rink, а теперь это парк, где сочетается природа, загородный отдых, спорт, а еще уют и спокойствие.

Добраться до нового парка удобнее всего на машине, но можно и на МЦД-2. Зеленая территория находится вдоль реки Сетунь. Активностей здесь на любой вкус: одни играют в футбол, другие летают на трапеции, дети играют с шахматами.

- Наша трапеция, батут, цирковые кольца и воздушные полотна в этом сезоне в парке The Rink. Предыдущие снзоны мы были в Парке Горького и на территории "Лужников", - говорит Лев Кассиль, руководитель школы "Трапеция".

Уютное место возле реки Сетунь, где сочетается природа, спорт и спокойствие Фото: Алиса ТИТКО

На трапеции даже новичок чувствует себя цирковым артистом, который парит на высоте 10 метров. Чтобы начать занятие нужно немного растянуть мышцы. Инструктор закрепит страховочные ремни вокруг талии. И полет начинается.

Попрыгать на батуте могут не только дети, но и взрослые. Ноги на сетке, смотреть прямо. Прыжки только по команде инструктора.

- Два прыжка. Звездочка. Мячик. Поворот влево, вправо, - говорит инструктор Юлия.

- Легко, - замечаю.

Но были элементы и посложнее - приземлиться с ровными ногами на пятую точку, а потом сразу же выпрыгнуть и приземлиться на две ноги.

Самые красивые элементы были впереди - в манеже на кольцах и воздушных полотнах. Если никогда не занимались гимнастикой - не страшно. Все получится. Лучше всего получается у детей. Они, конечно, и ходят на занятия регулярно, а потом еще и будут выступать.

Новый активити-парк в Сколково Фото: Алиса ТИТКО

После физических нагрузок самое время для красивого отдыха в креслах, которые стоят прямо на газоне. Можно расположиться прямо на берегу реки. Рядом бегают собачки, кто-то читает, кто-то дремлет. Рядом открытая веранда со столиками. Здесь можно заказать горячий обед или чай с печеньем. Вечером принесут пледы и поставят "волшебные" светильники.

Если удастся собрать команду, то можно поиграть в футбол, петанк, волейбол и стритбол. Здесь новые современные поля.

По утрам на свежем воздухе проходят занятия йогой и тренировки сайкл (интенсивные нагрузки на велотренажерах).

Летний сезон многие предпочитают проводить на природе Фото: Алиса ТИТКО

А еще здесь можно устроить мероприятия для компании и отметить День рождения. Порой в день кричат "поздравляю" десятки раз - отмечают несколько праздников одновременно.

Где: Новая деревня, 100. Сколково, Московская область. От станции "Кунцевская" на автобусе 867 до остановки "Санаторий Заречье".

Когда: с 8.00 до 22.00.

Попрыгать на батуте могут не только дети, но и взрослые Фото: Алиса ТИТКО

Стоимость: футбол, волейбол, бадминтон (30 минут - 1750 рублей в будни, 2500 рублей в выходные), петанк (30 минут - 500 рублей), йога (1 час в группе 1300 рублей), трапеция (1 полет - 800 рублей в будни, 1000 рублей в выходные), комплекс "трапеция+манеж+батут" (1 занятие в группе - 2000 рублей в будни, 2500 рублей в выходные), сайкл (1 занятие в группе - 1000 рублей, по записи), мероприятия и Дни рождения с арендой полей или трапеции - от 20 до 80 тысяч рублей.