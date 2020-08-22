«Сыр. Пир. Мир» приобретает федеральный масштаб»: В подмосковной Истре в четвертый раз пройдет гастрономический фестиваль

В Подмосковье идут последние приготовления к гастрономическому фестивалю «Сыр. Пир. Мир». Он уже четвертый раз пройдет в городском округе Истра и в нынешнем году станет своеобразным финалом Губернаторского проекта «Лето в Подмосковье». Гостей ждут с 27 по 30 августа на территории сыроварни «Русский пармезан» в деревне Дубровское. В 2017-м на первый сырный фестиваль приехали несколько десятков фермеров из столичного региона, а сегодня это уже полномасштабная Всероссийская история.

«Сыр. Пир. Мир» приобретает федеральный масштаб, - рассказала вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова. - К нам едут свыше 300 фермеров из более 40 регионов страны. 700 сортов сыра отечественного производства можно будет продегустировать и забрать домой по самой привлекательной цене. Будут представлены вина, колбасы, хлеб, молочная продукция, сладости, мёд, квас, пиво, сидр, чай, мука, другие продукты, а также ремесленная продукция.

Наталья Виртуозова отмечает, что на фестивале будет рады всем гостям, но тем, кто не особо привычен к большому скоплению людей лучше всего подойдут первые дни «Сыр. Пир. Мир» - четверг и пятница. Они, как ожидается, будут менее загружены.

Гастрономический фестиваль, конечно, предполагает дегустацию. Для тысяч посетителей это традиционно настоящее путешествие по сотням разнообразных сортов сыра, огромный фудкорт. Но при этом еще и серьезный вызов для самих производителей. Потому что именно в рамках Истринского фестиваля «Сыр. Пир. Мир» проводится конкурс «Лучший сыр России». Жюри, составленное из настоящих свиных экспертов, будет выбирать победителей в 12 номинациях. Также здесь определят и лучших сырных сомелье страны - 10 специалистов по сыру будут соревноваться в 5 дисциплинах.

«Сыр. Пир. Мир» очень удобен для приезда всей семьей. Для детей здесь установили площадку с батутами и разработали программу мастер-классов.

Организатор фестиваля, знаменитый сыровар Олег Сирота рассказал, что требованиям санитарно-эпидемиологической безопасности уделили огромное внимание.

Все, кто везет нам свою продукцию, должны иметь справки об отсутствии коронавирусной инфекции, - сообщил Сирота. - Продавцы будут за прилавками в масках и перчатках. Сами шатры - открытые, проветриваемые. Возле павильонов стоят устройства для дезинфекции рук.

На территории фестиваля также нужно носить маски и перчатки, соблюдать социальную дистанцию.

Вход на фестиваль - бесплатный.