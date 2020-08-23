Синоптики обещают, что последняя неделя лета в Москве будет теплой

Последняя неделя лета порадует москвичей теплом Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Финальная неделя последнего месяца лета будет не самой солнечной, но стабильно теплой. Об этом в прямом эфире Радио «Комсомольская Правда» заявил научный руководитель Гидрометцентра России, доктор технических наук Роман Вильфанд.

- Ближайшие два-три дня температура в Москве будет выше нормы на 3-5 градусов - в среднем +22+24 градуса, - рассказал специалист. - А далее, начиная со среды, циркуляция воздуха сменится. Не будет такого яркого солнца, вместо него будет переменная облачность и кратковременные дожди. Температурный фон - от 19 до 22 градусов тепла. Да, если сравнивать с предыдущими днями, это будет небольшим похолоданием, но при этом такая температура - это для нашего столичного региона на 2-3 градуса выше средней климатической нормы.

По ночам, температура воздуха не будет опускаться ниже +13+15 градусов.

По словам Романа Вильфанда, такая погода продержится до конца нынешней недели.

Тем не менее, как считает специалист, нынешнее лето вполне может побить рекорд по общему объему осадков, выпавших в столичном регионе - за всю историю метеорологических наблюдений. (Для официального подтверждения нужно еще дождаться календарного окончания августа, всего несколько дней).

- По крайней мере, и в июне, и в июле, общий объем осадков в среднем в 2 раза превышал многолетнюю норму, - отметил эксперт.